Как выгодно обновить бытовую технику во время карантина: лучшие предложения недели

К летнему периоду многие магазины техники радуют нас жаркими скидочными предложениями. Это идеальное время для шоппинга, особенно, если вы затеяли ремонт в квартире и необходимо обновить бытовую технику или же давно не решаетесь на покупку желанного смартфона.

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Allo cкидки до 5000 грн на топовые смартфоны по промокоду.

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Stylus действуют скидки до 15% на заказ любой модели iPhone.

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