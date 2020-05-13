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14 мая • обновлено в 16:40
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Как выгодно обновить бытовую технику во время карантина: лучшие предложения недели

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К летнему периоду многие магазины техники радуют нас жаркими скидочными предложениями. Это идеальное время для шоппинга, особенно, если вы затеяли ремонт в квартире и необходимо обновить бытовую технику или же давно не решаетесь на покупку желанного смартфона.

И так, лучшие скидки недели:

  • Eldorado – до 75% дисконта на акционные товары: бытовую технику, смартфоны, электронику, акция действует до 17.05.

  • Rozetka скидки до 70% на компьютеры и смартфоны.

Как выгодно обновить бытовую технику во время карантина: лучшие предложения недели

  • Foxtrot – в нашем разделе можно найти купон на скидку -35% на большой ассортимент техники.

  • Allo cкидки до 5000 грн на топовые смартфоны по промокоду.

  • Цитрус – в нашем разделе можно найти купон на 500 грн скидки при покупке любой единицы товара.

  • Stylus действуют скидки до 15% на заказ любой модели iPhone.

Еще больше интересных скидочных предложений всегда можно найти на нашем разделе Промокоды. Приятных покупок!

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
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