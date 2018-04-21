Как выглядит Крымский мост сегодня: обнародованы свежие фото

В сети появились свежие фотографии Крымского моста, который обещают открыть уже 9 мая.

Снимки обнародовало издание "Ведомости". Первым по мосту должен проехать президент России Владимир Путин.

Асфальт на автомобильной части Керченского моста положен уже на 80%. Длина двух ниток мостов – по 19 км. Треть из них проходит над морем.

По данным СМИ, осталось обустроить саму дорогу на мосту – на отдельных участках натянуть ванты, уложить асфальт, нанести разметку, доделать разделительный бордюр и ограждения. Также сообщается, что после полноценного запуска моста паромная переправа, скорее всего, будет закрыта за ненадобностью.

Ведомости

Ведомости

Ведомости

Ведомости

Ведомости

Ведомости

Ведомости

Ведомости

Ведомости

Ведомости

Ведомости

Ведомости

Ведомости

Ведомости

Ведомости

Ведомости

Как сообщал "Обозреватель", ранее появилась информация о том, что у России возникла проблема с Крымским мостом. Его могут не сдать в срок.