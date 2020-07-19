Как выглядели любимые шоколадки детей в СССР: подборка фото

Алина Мельник Общество 03:20, 19.07.2020

В сети показали, как выглядели обертки от плиток шоколада в 1950-1985 годы в СССР.

Как указал автор фото, пользователь сайта pikabu.ru, коллекция из около 150 оберток досталась ему в подарок от бабушки.

Некоторые из видов шоколада на снимках ниже можно купить и в наше время, к примеру, шоколад "Чайка", "Аленка", "Бабаевский", "Вдохновение" и другие, но большинство видов советского шоколада не прошло испытания временем.

Шоколад "Рыжик", "Спорт", "Аленка" и другие
(фото: pikabu.ru)
Шоколад "Улыбка", "Тройка", "Ванильный" и другие
(фото: pikabu.ru)
Шоколад "Цирк", "Жигули", "Детский" и другие
(фото: pikabu.ru)
Шоколад "Красная шапочка", "Олимпийский мишка" и другие
(фото: pikabu.ru)
Шоколад "Люкс", "Гвардейский" и другие
(фото: pikabu.ru)
Шоколад "Бабаевский", "С Новым годом", "Сливочный", "Слава" и другие
(фото: pikabu.ru)
Шоколад "8 марта", "Ну, погоди" и другие
(фото: pikabu.ru)
Шоколад "Дорожный", "Сказки Пушкина", "Российский" и другие
(фото: pikabu.ru)
Шоколад "Гвардейский", "Олимпийский", "Финиш" и другие
(фото: pikabu.ru)
Шоколад "Аленка" в СССР
(фото: pikabu.ru)
Шоколад "Юбилей Октября", "Привет" и другие
(фото: pikabu.ru)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Британии оценили антисептик, созданный в СССР.

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