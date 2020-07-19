Как выглядели любимые шоколадки детей в СССР: подборка фото

Некоторые из видов шоколада на фото можно купить и сейчас. Фото: pikabu.ru

В сети показали, как выглядели обертки от плиток шоколада в 1950-1985 годы в СССР.

Как указал автор фото, пользователь сайта pikabu.ru, коллекция из около 150 оберток досталась ему в подарок от бабушки.

Некоторые из видов шоколада на снимках ниже можно купить и в наше время, к примеру, шоколад "Чайка", "Аленка", "Бабаевский", "Вдохновение" и другие, но большинство видов советского шоколада не прошло испытания временем.

Шоколад "Рыжик", "Спорт", "Аленка" и другие (фото: pikabu.ru)

Шоколад "Улыбка", "Тройка", "Ванильный" и другие (фото: pikabu.ru)

Шоколад "Цирк", "Жигули", "Детский" и другие (фото: pikabu.ru)

Шоколад "Красная шапочка", "Олимпийский мишка" и другие (фото: pikabu.ru)

Шоколад "Люкс", "Гвардейский" и другие (фото: pikabu.ru)

Шоколад "Бабаевский", "С Новым годом", "Сливочный", "Слава" и другие (фото: pikabu.ru)

Шоколад "8 марта", "Ну, погоди" и другие (фото: pikabu.ru)

Шоколад "Дорожный", "Сказки Пушкина", "Российский" и другие (фото: pikabu.ru)

Шоколад "Гвардейский", "Олимпийский", "Финиш" и другие (фото: pikabu.ru)

Шоколад "Аленка" в СССР (фото: pikabu.ru)

Шоколад "Юбилей Октября", "Привет" и другие (фото: pikabu.ru)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Британии оценили антисептик, созданный в СССР.