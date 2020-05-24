Как выглядел завтрак в СССР: показательный кадр

Алина Мельник Общество 04:14, 24.05.2020

В сети показали, как проходил типичный завтрак в СССР. Так, судя по кадру из советского фильма "Афоня", завтрак в те времена обычно состоял из несвежего хлеба, соли из консервной банки и макарон в алюминиевой кастрюле.

Об этом написал блогер Максим Мирович, отметив что на самом деле средний совковый завтрак выглядел именно так, а не с "горами раков, омаров и запеченной рыбы", как утверждают некоторые фанаты СССР.

Завтрак в СССР
кадр из фильма "Афоня"

Отметим, также характерны для Советского Союза были завтраки из каш – манной, гречневой, пшенной, рисовой или овсянки.

Также завтракали бутербродами, печеньем с чаем или яичницей. Популярны были в СССР и сосиски.

Причем всю еду ели с хлебом, даже картошку и макароны, которые сами по себе являются источником углеводов. Эта привычка и сейчас сохранилась у многих людей старшего поколения.

Завтрак в СССР: каша
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Советский завтрак
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Завтрак в СССР: вареные яйца и бутерброды
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Советский завтрак: бутерброды
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Завтрак в СССР: сосиски
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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, интерьер квартиры времен СССР вызвал ностальгию в сети.

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