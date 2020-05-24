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24 мая • обновлено в 04:24
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Как выглядел завтрак в СССР: показательный кадр

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В сети показали, как проходил типичный завтрак в СССР. Так, судя по кадру из советского фильма "Афоня", завтрак в те времена обычно состоял из несвежего хлеба, соли из консервной банки и макарон в алюминиевой кастрюле.

Об этом написал блогер Максим Мирович, отметив что на самом деле средний совковый завтрак выглядел именно так, а не с "горами раков, омаров и запеченной рыбы", как утверждают некоторые фанаты СССР.

Завтрак в СССР

Завтрак в СССР

кадр из фильма "Афоня"

Отметим, также характерны для Советского Союза были завтраки из каш – манной, гречневой, пшенной, рисовой или овсянки.

Также завтракали бутербродами, печеньем с чаем или яичницей. Популярны были в СССР и сосиски.

Причем всю еду ели с хлебом, даже картошку и макароны, которые сами по себе являются источником углеводов. Эта привычка и сейчас сохранилась у многих людей старшего поколения.

Завтрак в СССР: каша

Завтрак в СССР: каша

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Советский завтрак

Советский завтрак

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Завтрак в СССР: вареные яйца и бутерброды

Завтрак в СССР: вареные яйца и бутерброды

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Советский завтрак: бутерброды

Советский завтрак: бутерброды

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Завтрак в СССР: сосиски

Завтрак в СССР: сосиски

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, интерьер квартиры времен СССР вызвал ностальгию в сети.

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Автор
Алина Мельник
Тема
новости мира
Место
Россия
Теги
фотографии советское кино кино История еда СССР
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