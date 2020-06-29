Как выглядел первый iPhone: исторические фото

Первый iPhone в 2007 году представил Стив Джобс. vnexpress.net

Ровно 13 лет назад, 29 июня 2007 года, в США поступил в продажу первый iPhone. Это была первая модель телефона, разработанная и выпущенная компанией Apple.

На создание гаджета ушло около двух лет, разработка велась в строгой секретности. Инженеры, работавшие над разными частями продукта, не могли общаться друг с другом. К годовщине выхода первого iPhone OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как он выглядел.

Первый iPhone и Стив Джобс: легендарная презентация

9 января 2007 года на конференции Macworld Conference & Expo в Сан-Франциско Стив Джобс представил первый iPhone со словами: "Я с нетерпением ждал этого в течение двух с половиной лет" и "сегодня Apple собирается переизобрести телефон".

На знаменитой презентации главный управляющий Apple представил девайс как сочетание трех устройств: "широкоэкранный iPod с сенсорным управлением", "революционный мобильный телефон" и "прорывной интернет-коммуникатор".

Еще за несколько дней до начала продаж первого iPhone в США толпы людей выстроились в очереди. Специально были наняты свободные сотрудники полиции для охраны магазинов в течение ночи.

Технические характеристики первого iPhone

Гаджет Apple отличался от телефонов конкурентов стильным дизайном и мощным на то время аппаратным и программным наполнением.

Так, первый iPhone имел 3,5-дюймовый дисплей, переднюю панель черного цвета и серебристую металлическую крышку с черной пластиковой вставкой.

Оперативная память устройства составляла всего 128 мегабайтов, тогда как объем флэш-памяти варьировался в зависимости от комплектации от 4 до 16 гигабайтов.

iPhone и его конкуренты yablyk.com

Недостатки iPhone первого поколения

Основная критика первого телефона Apple касалась невысокой скорости сети AT&T 2.5G EDGE и невозможности подключаться через 3G.

При этом The Wall Street Journal написал, что "несмотря на некоторые недостатки и упущения, iPhone является, в конечном счете, красивым и прорывным карманным компьютером", а Time назвал устройство изобретением 2007 года.

iPhone первого поколения Wikipedia

Первый iPhone iphones.ru

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