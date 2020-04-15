Как выглядел космос в день вашего рождения: NASA запустило удивительный сервис

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) разработало сервис, где можно увидеть, как выглядел космос в день вашего рождения, но в определенный год.

Его посвятили 30-летию запуска оптического телескопа "Габлл" (Hubble), который вывели на околоземную орбиту 24 апреля 1990-го. Сервис же доступен на сайте NASA.

Для того, чтобы увидеть картину космоса в тот или иной день, нужно просто перейти по ссылке и выбрать необходимые месяц и число.

NASA запустило сервис, где можно посмотреть, как выглядел космос в день вашего рождения

Далее генератор из своей коллекции покажет фотографию космического явления, которое именно в тот день наблюдал телескоп.

Отметим, что "Габлл" был первым оптическим телескопом, который вывели в космос. Он делал невероятные фотографии Вселенной 24 часа в сутки, семь дней в неделю, начиная с апреля 1990 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее NASA опубликовало фото пожаров в Чернобыльской зоне из космоса. Снимки, сделанные 8 и 9 апреля 2020-го, были получены с помощью спектрорадиометра со спутника "Аква"