Как выехать из Украины во время карантина: в Минздраве дали объяснение

Виктория Довгань Общество 09:55, 27.05.2020 Обновлено: 09:55, 27.05.2020

Граждане Украины уже сейчас имеют возможность выехать автомобилями в Евросоюз или Беларусь. Что же касается авиасообщения, то оно будет восстановлено не ранее 15 июня.

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Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, подчеркнув, что снятие ограничений в транспортной отрасли также будет происходить поэтапно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Восстановление авиасообщения в Украине

"Если у вас есть желание уехать в Беларусь или страны ЕС автомобильным транспортом, то вы можете это сделать. Сейчас не существует никаких ограничений. Если мы говорим об авиасообщении, то, согласно плану выхода из карантина, смягчения карантина, который был утвержден правительством, оно восстанавливается с 15 июня", – подчеркнул чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" уже открыла продажу билетов на пять скоростных поездов "Интерсити +" и еще на 9 поездов дальнего следования. Они начнут курсировать с 1 июня. Впрочем, в вагонах будут придерживаться строгих противоэпидемических правил.

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