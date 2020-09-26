Как выбрать лучшую машинку для стрижки: озвучены советы

Машинку для стрижки нужно выбирать такую, чтобы она не вызывала раздражения на коже, служила долго и была простой в уходе.

Советы прозвучали в эфире "Сніданку з 1+1". Журналисты отметили, что во время карантина большим спросом пользуются гаджеты, которые позволяют человеку самостоятельно ухаживать за собой. Одним из самых популярных приборов является как раз машинка для стрижки.

Показатели, на которые стоит обратить внимание – это материал, из которого изготовлены лезвия машинки, количество и тип насадок и тип питания.

Какие лезвия лучше?

Что касается материала, из которого изготовлены лезвия, самый популярный – это нержавеющая сталь. Такую машинку обязательно часто промывать, чистить, периодически смазывать (специальная щеточка для этого есть в наборе). Но специалисты считают, что титановые лезвия – не так капризны в уходе и будут служить дольше, чем стальные.

Количество и тип насадок

Количество и тип насадок в машинках могут существенно отличаться. Есть машинки с одной, универсальной насадкой. В ней лезвия под любую желаемую длину волос можно изменить одним прикосновением. А есть такие, которые имеют целый набор насадок – под каждую длину волос.

Питание: автономное или от аккумулятора

Типы питания прибора бывают двух типов – от сети или аккумулятора. Последний удобнее, поскольку вы не привязываться к розетке. Из-за отсутствия провода движения человека не так ограничены, а это тоже важно.

Полезные функции

Из полезных функций, на которые стоит обратить внимание – ваккумные всасывания и подсветка. Благодаря первой волос всасывается в специальный контейнер сразу при стрижке, волосы не разлетаются по помещению и не будут "колоться". А подсветка позволяет лучше видеть то место, которое вы стрижете сейчас, поэтому и стрижка будет качественной.

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