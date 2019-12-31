Как выбрать игрушки на новогоднюю елку: главные советы

Министерство здравоохранения дало украинцам советы по выбору безопасных игрушек на новогоднюю елку.

Соответствующий пост разместила в Facebook пресс-служба ведомства.

"К выбору праздничных украшений следует отнестись ответственно, потому что некачественные изделия могут быть опасными и содержать вредные вещества (свинец, нонилфенол, формальдегид, никель, оловоорганические соединения), которые могут спровоцировать отравление, хронические аллергии, ожоги и даже онкологические заболевания", – предупредили в Минздраве.

Как выбрать игрушки на новогоднюю елку aif.by

Как выбрать безопасные новогодние игрушки:

Не покупайте украшения на стихийных рынках. Дешевая продукция неизвестного происхождения может содержать ряд опасностей: некачественно обработанные, острые детали, токсичные вещества в составе изделия.

Рассмотрите изделие внимательно. Новогодние украшения и игрушки не должны выделять резкого запаха, краска с поверхностей не должна липнуть к рукам, а блестки осыпаться.

Стеклянные, хрупкие и хрупкие игрушки, особенно из мелких деталей, которые ребенок может отломать и проглотить, необходимо держать подальше от детей.

Используйте только сертифицированные электрические гирлянды.

Иллюминацию для закрытых помещений нельзя использовать на улице. Пластик, не рассчитанный на холод, может лопнуть, в негерметичные лампочки попадет влага, а в результате – короткое замыкание проводов. В то же время иллюминацию для улицы нельзя использовать в закрытом помещении. Она может выделять опасные испарения.

Не украшайте елку свечами, особенно в сочетании с легковоспламеняющимися материалами – ватой, марлей и др.

Как выбрать игрушки на новогоднюю елку moyakrasa.com

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