Сосна или елка: как выбрать дерево на Новый год и на что обращать внимание

Сосна способна дольше сохранять внешний вид, чем елка. После Нового года дерево может простоять еще целый месяц.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал начальник отдела лесного хозяйства Управления лесного и охотничьего хозяйства в Волынской области Борис Бабеляс. "Сосна сохраняет свои свойства дольше, фактически до конца января, до февраля. Елка скорее облетает, несмотря на период, когда она была заготовлена", – добавил он.

По словам руководителя лесхоза, выбирая елку или сосну, следует обращать внимание на хвою и срез на стволе. Хвоя должна быть "здоровая, темно-зеленая", а срез не сухим.

"Елка должна находиться в относительно прохладном месте. Желательно ставить ее в сырой песок или в землю и периодически понемногу подливать. Тогда елка будет дольше сохранять свои свойства и отдавать аромат", – пояснил Бабеляс.

Он также отметил, что в лесхозах есть специальные плантации елок, предназначенных для продажи в канун новогодних праздников. Следовательно, приобретение такой елки не причиняет вреда окружающей среде.

Как писал OBOZREVATEL, к Новому 2021 году лесные хозяйства Украины заготовили полмиллиона елок. С 10 декабря в стране начали работу елочные базары.