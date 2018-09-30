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Как вы относитесь к ГДЗ? "Моя школа" задает вопрос читателям

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OBOZREVATEL запустил новый проект "Моя школа". Там вы можете найти не только материалы для подготовки к ГИА, электронные библиотеки учебников и тренировочные тесты для ВНО, но и раздел - ГДЗ, в котором вы сможете найти готовые домашние задания по всем предметам с 1 по 11 класс. Кстати, пользу от этого раздела могут получить не только дети, но и их родители, которые уже могли забыть все нюансы школьной программы.

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Как помочь детям с учебой: родителям дали совет

В связи с этим мы обращаемся к нашим читателям с вопросом: как вы относитесь к возможности использования ГДЗ во время учебного процесса?

Читайте на OBOZREVATEL советы детского психолога о том, как лучше делать домашние задания с детьми.

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