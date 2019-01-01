Как встречали Новый год в разных уголках Украины: яркие фото и видео

В крупных городах Украины 31 декабря состоялись массовые гуляния на главных локациях в честь празднования Нового года.

OBOZREVATEL предлагает вам посмотреть, как отмечали праздник украинцы по всех уголках страны.

Киев

В ночь на 1 января в Киеве на Контрактовой площади собрались сотни людей для того, чтобы вместе отметить главный праздник года и насладиться волшебной атмосферой.

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

Жители столицы могли насладиться танцами и плясками под живую музыку разных украинских исполнителей и вальсом под аккомпанемент струнного оркестра. Даже ночью работали каток и большое колесо обозрения. Из капсулы колеса открывался прекрасный вид на яркое празднование.

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

Одесса

В городе большинство отдыхающих собрались на Приморском бульваре. На ярмарке одесситам предлагали любые способы согреться — от кофе до глинтвейна. Главный концерт проходил на Думской площади. Зрители занимали места перед огромной сценой за час до начала.

Хэдлайнером вечера был Олег Винник. Возле мэрии на разогреве работали воспитанники продюсерского центра "Стартайм" и другие одесские коллективы. В перерывах на сцене разыгрывали подарки от спонсоров.

dumskaya.net

dumskaya.net

dumskaya.net

dumskaya.net

dumskaya.net

dumskaya.net

dumskaya.net

dumskaya.net

dumskaya.net

dumskaya.net

Харьков

В Новогоднюю ночь-2019 на главной площади Харькова собрались тысячи людей.

Также новогодняя праздничная программа проходила в парке Горького с шоу, конкурсами и представлениями. До 5 утра работали все аттракционы.

В 22-00 на главной сцене началась конкурсно-развлекательная программа. Команда аниматоров парка презентовала новогодний спектакль, в финале которого Дед Мороз вместе со всеми гостями парка под бой курантов и вспышки пиротехнического шоу встретили Новый 2019 год.

Днепр

Многие жители Днепра встретили Новый год на центральной площади - Героев Майдана. Атмосфера царила незабываемая: в эту ночь все веселились от души. Повсюду слышался смех, пение и пожелания на 2019-й год.

Праздничная ночь наверняка запомнилась всем, кто встречал ее на площади. Помимо праздничной программы, гости смогли насладиться невероятным салютом. Пестрые искры, видневшиеся на темном небе, завораживали всех присутствующих.

dp.informator.ua​​​

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dp.informator.ua​​​

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Львов

Множество горожан в новогоднюю ночь собрались на проспекте Свободы, где установили главную елку города. 31 декабря здесь было людно и шумно, а некоторые палатки на Рождественской ярмарке даже работали.

Также возле елки львовяне пели колядки, поэтому получили еще одну возможность окунуться в праздничную атмосферу Нового года и Рождества.

Кроме того на фасаде Львовского оперного театра состоялось видеомаппинг-шоу в сопровождении музыки группы Lirwak. За 10 мин до полуночи видеомаппинг преобразился в форму истории о Рождестве, созданной на основе стихов Богдана-Игоря Антонича и гуцульских поговорок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине к Новому году погода припасла сюрприз. 31 декабря в стране была морозная погода, а в некоторых регионах даже выпал снег.

Ранее украинцам дали советы, как подготовиться к самому ожидаемому празднику года. В частности, речь шла о тотальной уборке и избавлении от всего лишнего.