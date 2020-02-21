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21 февраля • обновлено в 07:09
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Как встречали людей из Китая в мире: выяснился вопиющий нюанс "побоища" в Новых Санжарах

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Эвакуацию своих граждан из захваченного коронавирусом Китая до Украины проводили около 20 стран, но ни в одной из них своих градан не встречали так агрессивно.

После так называемого новосанжарского стыда (так ситуацию окрестили журналисты) СМИ решили показать, как происходило возвращение граждан других стран. По данным Euronews, первые авиарейсы были организованы еще в конце января. Тогда своих граждан вывезли Япония, США и Франция.

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В Новых Санжарах не пускали эвакуированных из Китая

В Новых Санжарах не пускали эвакуированных из Китая

Причем, французские власти тогда согласились забрать из Уханя также 100 граждан других стран ЕС. Позже эвакуацию проводили Германия, Казахстан, Южная Корея, Индонезия, Россия, Саудовская Аравия, Италия, Бразилия, Узбекистан, Таджикистан, Великобритания, Филиппины, Сингапур, Канада. О намерении вывезти своих граждан заявили также Австралия, Новая Зеландия и Тайвань.

В целом, по данным СМИ, с конца января из Китая эвакуировали около 2 тыс. человек.

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Процедура во всех странах одинаковая: все эвакуированные проходят обязательный 14-дневный карантин, в основном – на военных базах или в госпиталях.

Причем такой "жаркой" встречи, какой она была в Новых Санжарах на Полтавщине, не наблюдалось ни в одной из этих стран. Едивнственный – намного менее масштабный случай произошел в начале февраля в России: жители Челябинской области дважды срывали открытие карантинного центра для граждан Китая.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней в Новых Санжарах вместе с эвакуированными с Китая украинцами. Это произошло после побоища, которое устроили в этом городе местные жители, узнав, что эвакуированных из Китая везут в их медцентр.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Коскин Александр
Коскин Александр
Хорошо что не отправили на Западенщину. Там их повесили бы на гилляку дикари.
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1
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Ну да,как же без России...
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филя филя
филя филя
ну вот "патриоты" теперь у вас ещё один праздник появился: 20 февраля - день позора!
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
филя филя, хоч ти і маєш рацію, але шкода, що це лише за гроші
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