Иной ученый похож на кассира какого-нибудь банка: у него ключи от больших богатств, но богатства эти ему не принадлежат. Карл Людвиг Берне

Написать статью, меня заставил ежедневный анализ ситуации в мире, который я, как и все граждане, стараюсь делать. Уже несколько месяцев подряд все флэш-новости телеэкранов, газет и интернет-изданий пестрят практически одним заголовком - Coronavirus и все вокруг этого кошмара..

Начну с того, что я потомственный биолог в семье, и поступив в 1989 году на биологический факультет Киевского Государственного Университета имени Т.Г. Шевченко и через два года учебы написал заявление именно на не очень популярную в то время кафедру вирусологии.

Объяснить людям простыми словами, что такое вирус, какое его отличие от бактерий, микоплазм, прионов, вироидов или микроскопических грибков, в чем его специфика и различные тонкости существования в биосфере, я предлагаю на примере, скажем, классического грабителя квартир или домов.

Ну как еще можно просто объяснить про сущность вирусов - думаю существует множество примеров, но мой, хотелось бы рассмотреть как вариант уяснения и толкования фундаментальных истин мира вирусного патогенеза у человека простыми словами и сравнительными примерами. И так, поехали!

Представим себе, темная ночь и никого нету дома.. У входной двери безлюдного дома толчется лицо в темной и мрачной одежде, в капюшоне и перчатках, постоянно оглядываясь по сторонам. Его спешка прослеживается в нервном подергивании головой со стороны в сторону, шорудением в карманах, смахивании испарины на лбу. И тут вопрос? Что ему надо и он ищет в своих карманах? По смыслу всех классических сценариев ограбления - конечно отмычку или ключ-самоход для вскрытия входной двери в дом! Нервно, а иногда и спокойно (профессионально) грабитель пытается открыть замок. Его надо открыть, ибо там должны быть сейф и деньги! Теперь определения - кто такой грабитель? Да именно он, со стороны медико-биологического определения, и есть болезнь и причина патологического процесса от которого страдает человек и люди в целом.

Дом - это человеческий организм с его различными тканями и живыми клетками. А отмычка в руках грабителя? А вот отмычка в его руках - и является наш герой - Его Величество вирус! Почему "Его Величество"? Теперь немного отступления и дополнительных определений. Ведь именно в Киеве, в Университете Святого Владимира, теперь Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, в 1892 году наш соотечественник Дмитрий Ивановский, сделал доклад и защитил позже диссертацию на тему: "О двух болезнях табака", когда показал и разъяснил миру о том, что бактерия, вызывающая мозаичную болезнь табака, после фильтрации через бактериальный фильтр, вновь вызывала идентичную болезнь на здоровом табаке. Таким образом, Ивановский, впервые в мире показал о существовании более мелкого чем бактерия - "Contagium vivum fluidum" (контагиозного живого флюида), который размерами был считанные нанометры. Он назвал этого "дивного агента" - фильтрующейся бактерией. Как по мне, Дмитрия Ивановского можно по праву считать и основателем науки нанотехнологии, так как именно эти опыты перевели сознание и работу ученых всей планеты на новый, нанометрический уровень исследований и нового в понимании о других жизнях на Земле. Чуть позже, его опыты были подтверждены путем выделения этих "агентов" из животных и человеческих тканей и клеток. Назвали его - вирусом, от латинского virus - "яд".

Главное свойство и отличии от других представителей микробиоты - это свое воспроизводство только внутри живых клеток, так как вирус не имеет ничего своего собственного, а имеет только свой геном (ДНК или РНК) и размещенные на ней гены регуляции и "переподчинения" на свою сторону всех необходимых клеточных систем. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий, и со времени первой публикации о вирусах в 1892 году были детально описаны более 6 тысяч видов вирусов, хотя ученые предполагают, что их существует более ста миллионов.

Вирусы - объединены в отдельное Царство биологических видов (Vira), которое наряду с другими четырьмя царствами, являются самой многочисленной биологической формой и обнаружены почти в каждой точке Земли.

Возникает вопрос, почему у нас в современной жизни, так мало доступной информации для людей про самый многочисленный "кусок пирога жизни" на планете? Неужели тут просматривается определенное и преднамеренное манипулирование или не желание признавать то, что это существует и в таком масштабе, что политика может и должна брать верх?

Выйдя на улицу, и спросив, например, у таксиста или офисного работника, мы конечно можем получить ответ в большинстве случаев, почему листья имеют зеленый цвет. Мне, как вирусологу, иногда обидно, когда на вопрос о вирусах, можно получить четкий ответ о том, что вирус - это бактерия или еще что-нибудь, что разница отсутсвует, что важность - не важность и тд.

Как на меня, значимость вопроса, какого цвета листья у растения - вообще не имеют особого значения в сравнении с тем, что людям нужно знать о вирусах, как о инфекционных началах большинства болезней, приобретенных патологий и нарушений геомеостаза (постоянства своего внутреннего состояния организма) в целом.

Итак, перейдем к "грабителю"..

Вирус, как отмычка в руках грабителя "сделала" свою работу и вскрыла дверь дома. По сценарию, это надо сделать как можно быстрее и скоренько, проникнув "внутрь дома" (наших тканей и клеток организма по определению), заняться поиском сейфа, денег или драгоценностей. Вопрос? Какова судьба вируса как "отмычки" дома сейчас, когда грабитель уже дома? Да он уже свою работу сделал и отправляется в карман грабителя. Что дальше? Дальше, грабитель включат фонарик и пытается оглядеться. Так происходит и в живых клетках. Вирус, как самое мелкое субмикроскопическое создание (средним размером 15-350 нм) проникая в клетку и частично переподчиняя ее на свой лад, снижает ее функциональность и устойчивость к проникновению других патогенов другой природы. В отличии от вирусов, бактерии и грибы например, намного больших размеров, и не сильно заинтересованы (или вообще не заинтересованы) в том, чтобы организм и клетки были живыми и функциональными. Их интересуют больше составные этого организма и клеток - как основа восполнения необходимых для своей жизни, как "пища". Им важен доступ к клеточным составным - молекулам белков, жиров, углеводов и нуклеиновых кислот. Не важно, будет ли жить организм после их проникновения и паразитизма, и это основное отличие от вируса, который клетку не убивает!

Одним слово, вирус - это наездник, который заинтересован, чтобы средство передвижения ехало и не останавливалось. В процессе вирусного внедрения в клетки, не все они могут сообладать с его присутствием и "сожительствовать" с ним. И когда наступает не желанный пороговый момент, и вирус начинает превалировать над клеткой, включается не редко не обратимый процесс деградации организма в целом. И деградацию и смерть часто не избежать, ибо тут находятся разные "помощники", которыерады стараться!

Эти случаи хорошо нам известны и описаны на примере ВИЧ-инфицированных людей. Ведь мы, как правило, знаем, что есть человек-носитель вируса, а есть человек заболевший на СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) в зависимости от стадии (другими словами концентрации ретровируса его вызывающего). В этот сверхпороговый период болезни, человек становится чувствительным к любым стрессам и болезням, которые могут быть вызваны любым другим видом патогенов - бактериями, грибами или даже физико-химическими (природными) факторами.

Находясь в доме, грабитель ищет сейф и драгоценности, а патогены в клетке, начинают себя воспроизводить. В процессе этих двух сценариев, и грабитель и болезнь заинтересованы не пропустить малейшего шанса и не пропустить лежащего на открытом месте кошелька, или поработить новую часть ослабленной клетки.

В наши дни мировая пандемия от коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) с декабря 2019 года распространилась от города Ухань провинции Хубэй, КНР практически на всю планету. Первые случаи пневмонии неизвестного происхождения (коронавируса) у местных жителей, были связанны с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань. Для этого типа вируса, мишенью ("сейфом" для грабителя) служат верхние дыхательные пути и легкие организма человека. Определенно уникальное свойство коронавируса - это эффективное проникновение в клетку, которое кроется в его структуре. Его "корона" на поверхности оболочки - это механизм для специфического проникновения через мембрану клетки путём имитации молекул, на которые ошибочно реагируют трансмембранные рецепторы здоровых клеток. После того как клеточный рецептор захватывает фальшивую молекулу с "короны", он продавливается вирусом в клетку, и за ним входит в клетку РНК вируса и начинается вирусный патогенез.

Сценарии опять переплетаются и для болезни и для грабителя дома. Если рассмотреть наше поведение и порядок в доме, то определенное (правильное) отношение к обустройству домашнего уюта предусматривают порядки и размещение различных вещей на своих местах. По сему, если у Вас в доме порядок, то наверняка у Вас не будут валяться ценные вещи на пути передвижения грабителя ночью с фонариком. Их нужно поискать, а это время, которого у грабителя очень мало. Так подобно происходит и в клетке. Наше отношение к собственному здоровью многоопределяющее. При не правильном образе и стиле жизни, постоянном пренебрежении прописными правилами физиологии, питания, медицинского сервиса, нервных стрессов и других правил жизни человека, наши отдельные ткани и клетки, как и организм в целом, подвергается негативному воздействию подобных инфекционных агентов, как и COVID-19 в частности сейчас. Проблемы возникают в прямом смысле из-за нас самих - людей! А в случае современного мира, такая наука как эпидемиология - которая определяет закономерности возникновения и распространения различных заболеваний с целью разработки контроля и профилактических мероприятий, вообще является практически обезоруженной.

Вернемся к нашему примеру. В случае сценария грабежа дома, когда грабитель в доме ищет сейф и нашел его, не все еще потеряно для хозяина дома! Не редко вскрыть сейф не легко, а иногда и не возможно. Тогда грабитель будет довольствоваться мелкими сворованными пожитками, которые он прихватит по ходу своего пребывания в "обшаренном" доме. Этот сценарий - результат Вашего хозяйствования! Вы молодец! Наряду с поломанной дверью, разбитым окном, разбросанными вещами и грязью от сапогов вора - это практически все проблемы. Ваш сейф, как мощный организм человека! Он устоял от кувалды и монтировки, также, как и здоровый организм например от вирусной болезни.

Ведь само проникновение в организм и клетки вируса или подобной инфекции мы, как правило, чувствуем сразу по себе. Но при этом, очень важно, была ли сделана предварительно так званная превенция по его проникновению и последующей инактивации? Нет, я не рекламирую и не навязываю сейчас какие-либо протоколы лечения или медикаменты! Я в целом говорю за прописные правила физиологии человека, проблем питания, медицинского сервиса и других правил жизни. Среди последних, особенно в ранний весенний период как сейчас, надеюсь никто не будет отрицать того, что наблюдается сезонное природно-физиологическое снижение иммунитета организма человека. Никто ж не будет отрицать, что простой сквозняк или легкая халатность по отношению к одежде повлекшая за собой переохлаждение организма с легкостью приводит нас к обострению риновирусных насморков или вирусных герпетических инфекций. Можно также проследить и связь определенной патологии кожи рук, волос или ухудшения четкости зрения в результате витаминного дефицита при питании.

Что ж в результате? Где ответы на вопросы, которые следует высветить? На ряду с превентивными мерами в отпугивании воров от собственного дома - это должно происходить и с вирусными инфекциями человека. Мы ж не будем отрицать, что только комплекс мероприятий позволяет защитить свое жилье в целостности? Как почему ж мы так халатно и не профессионально относимся к элементарным вещам, которые определены как обязательные для людей еще тысячелетия ему назад? Почему мы отказываемся от законов элементарной гигиены тела и рук, пренебрегаем использованием специальных защитных средств на глаза и дыхательную систему? Почему мы меняем воздушный фильтр в автомобиле, а сами не носим маски для превентивности попадания с воздуха микрочастиц зараженной вирусом слюны при чихании и кашле кем-то рядом? В случае вирусной инфекции - позже "приходят" их "сородичи" по патологиям. Существует целая наука - патология, как раздел медицинской науки, изучающий болезненные процессы и различные состояния в живом организме.

Я абсолютно уверен, что очень не просто кому-то из микологов или микробиологов признавать, что "вскрывает замок" клетки именно вирус, который потом уже особо может быть и не актуален для существенных патологических изменений, которые мы фиксируем позже. Как по мне, то именно вирусы отвечают за "открытие" клетки, также, как это незаконно делает отмычкой грабитель вскрывая дверь при ограблении дома. При этом замечу, что это касается всех типов клеток и организмов - и растений, и животных, и человека!

В случае ж c коронавирусной инфекцией, которая уже забрала более 22 тысяч человеческих жизней за последние три месяца 2020 года, то на лицо всем мировая медицинская статистика. Она гласит, что смерть инфицированного коронавирусом человека наступила в результате двусторонней интерстициальной пневмонии, или хронического бронхита, или сердечной недостаточности.

Вирус тут не был единственной причиной смерти! Он первично "вскрывает" двери организма человека, а завершить патологическую работу (вплоть до летального исхода) могут другие микроорганизмы, и как правило болезнетворные бактерии или другие патогены. Поэтому, на сегодня особенно американскими учеными, отмечено про эффективность лечения заболевших на коронавирус именно противо-малярийными (антипротистными) препаратами и даже антибиотиками, которые подавляют бактерий в ослабленном организме. Да! Именно препараты не против вируса, а против сопутствующих патогенов, которые могут спасти от мучительной смерти человека при коронавирусной инфекции.

В то же время, ученые и врачи постоянно спорят и находятся в поиске ответов на вопросы, что и как? А что же делать людям? Особенно не просто, когда за "дело" берутся политики и в прямом смысле зарабатывают на этом и финансовый и политический капиталы.

Мне, как гражданину своей страны, до сих пор не понятно, почему мы не знаем в лицо своих украинских лидеров медико-биологического профиля, которые входят в состав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), почему мы не слышим от них четких рекомендаций и почему мы руководствуемся какими-то "местечковыми" решениями или постановлениями, когда дело касается мировой пандемии? К своему стыду, да наверное из-за простой не актуальности, я к примеру, до последнего не вспоминал имени главы ВОЗ. А в целом, я считаю не это и стыдным потому, что его рекомендации (Тедрос Гебрейесус - прим.) или ВОЗ не совсем актуальны и не важны, в сравнении например с решением любого Городского или Сельского совета например в Кировоградской области. Потому, что выполняются скорее последние…

Нам следует не просто говорить, а наконец-то уразуметь, что наука - это наука для развития человечества всего мира! В мировой науке всегда было и есть место ученым Украины, которые должны ей соответствовать и сегодня!

Резюмировать публикацию хотелось бы все-таки на животрепещущую тему сегодняшнего дня - атаку коронавируса на людей всей планеты. А не мы ли с Вами в этом с сами виноваты? Не мы ли с Вами внедрили (или молча согласились) громадное количество научно не проверенных и не обоснованных "технологий", которые нацелены лишь только на одно - на безрассудное зарабатывание капиталов, безмерное обогащение и власть с помощью всех и даже запрещенных методов ради доминирования над человечеством? Не мы ли с Вами пытаемся уже сейчас найти возможность пить чистую природную воду, питаться не загрязненными агрохимикатами продуктами? Не мы ли с Вами не знаем статистику по успешным беременностям и родов без патологий? Не мы ли допустили вырубку лесов, когда только за последний год объемы незаконных рубок в Украине выросли в семь раз? Не мы ли с Вами приглашаем скандинавскую школьницу Грету Тумберг на трибуну Давоса, чтобы еще раз услышать о катастрофическом положении дел в биосфере и критичности состояния окружающей среды, а потом выдвигаем ее на Нобелевскую премию?

Каким образом достучаться до людей, которые принимают стратегические решения в конкретных государствах и в мире в целом?

Официальная миграция ученых и специалистов за рубеж - зашкаливает, а переквалификация топ-ученых на торговцев на базарах и в ларьках - уже нормальная и не пугающая никого практика. НИИ и научные центры - превращены в заложников по зарплатам без малейшего выполнения покупок оборудования и материалов. Мне, как ученому две недели назад было стыдно и не просто объяснять за рубежом, почему у нас нет своих высокоточных ПЦР-тестов на коронавирус. В результате подобного беспредела, мы вынуждены сегодня их где-то покупать, переплачивать и укреплять не своих людей, а чужую экономику. Я боюсь и стыжусь этого, и не хочу такой перспективы никому, ни своим детям, ни своим согражданам в целом!

То, во что последние года превращается моя страна - называется планомерным геноцидом интеллекта и ума, переводом моего народа в нацию реципиентов технологий и не имеющей своих безоговорочных авторитетов среди учителей, врачей, ученых, архитекторов или инженеров. Разговоры и проекты распоряжений об упразднении Национальных академий наук Украины под кодовым планом "реформирование" - четкий путь в не дееспособную зависимую экономику стран третьего мира! Да чего там, "реформы" (по сути упразднение) двух министерств - аграрной политики и продовольствия и экологии - четкий сигнал уничтожения государственных приоритетов. За перспективы "дерибана" земли сельскохозяйственного назначения - не хочу вообще упоминать, это отдельная атомная бомба. Как бы небыли сложно в начале ХХ-го столетия тогдашнему СССР, по всей стране создавались Научно- исследовательские институты, в голод и холод инвестировали деньги в отрасли, которые "вытянули" в результате народ с подвалов и землянок.

А теперь, в последних рейтингах "ТОП 100 Влиятельных людей Украины" кроме политиков, артистов и олигархов за крайний год практически не встретишь представителей ни научной, ни образовательной элиты, ни ударников-шахтеров или директоров крупных наукоемких стратегических предприятий. Зато в списке и в самом топе - граждане других стран, недавно удравшие персонажи или "временщики" без образования, семьи которых живут давным давно за рубежом…

Так все-таки, вирус - как "отмычка" в руках грабителей или вирусная патология сознания у некоторых категорий людей? Может, все-таки пора ради спасения страны провести качественный аудит в нашем обществе? Весна пришла, а у нас что, карантин? Нужна срочно противовирусная прививка!

"А судьи кто? – За древностию лет, к свободной жизни их вражда непримирима!" "Монолог Чацкого", А.С. Грибоедов

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