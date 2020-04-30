Ученые из Университета Пердью, штат Индиана в США, создали визуализацию, как кашель на борту самолета приводит к распространению вируса.

Модель создали несколько лет назад на примере коронавируса SARS, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На визуализации видно, как капли слюны от кашля вызывают первоначальный выброс микробов, которые затем распространяются по всей плоскости в воздухе.

Как вирус передается в самолете: ученые показали процесс

Скриншот

Скриншот

Скриншот

До десяти человек вокруг кашля выделены как наиболее подверженные риску из-за их близости.

Скриншот

Отмечается также, что некоторые данные свидетельствуют о том, что капли от зараженного человека могут перемещаться по воздуху офисов, ресторанов и самолетов через кондиционер.

Это следует из исследования, проведенного США, в ходе которого было установлено, что один зараженный человек распространил SARS среди 43 коллег в их офисе в Южной Корее.

Применима ли созданная модель к коронавирусу, пока неизвестно, поскольку он передается через дыхательные капли, которые намного больше по размеру, чем при SARS.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Израиле сделали наглядный ролик о механизме передачи коронавируса в обществе.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!