Как вести себя в метро после карантина: глава Минздрава озвучил правила

С 25 мая в городах Украины возобновляется работа метрополитенов. Министерство здравоохранения разработало рекомендации как для пассажиров, так и для работников метро.

Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Максим Степанов озвучил правила для пассажиров метро

"Если мы говорим о пассажирах, то это прежде всего пользование средствами индивидуальной защиты – масками или респираторами, это соблюдение социальной дистанции, это рекомендация в случае признаков респираторной болезни не пользоваться метро", – отметил он.

По словам Степанова, для работников метро тоже рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной защиты, необходимо иметь не менее 5-дневного запаса этих средств. Также является обязательным проведение температурного скрининга при выходе на работу.

"Это обязательная дезинфекция вагонов при выходе их на линию, а также дезинфекция каждые 4 часа непосредственно на станциях", – добавил министр.

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