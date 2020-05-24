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24 мая • обновлено в 10:42
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Как вести себя в метро после карантина: глава Минздрава озвучил правила

1.8т
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С 25 мая в городах Украины возобновляется работа метрополитенов. Министерство здравоохранения разработало рекомендации как для пассажиров, так и для работников метро.

Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Максим Степанов озвучил правила для пассажиров метро

Максим Степанов озвучил правила для пассажиров метро

"Если мы говорим о пассажирах, то это прежде всего пользование средствами индивидуальной защиты – масками или респираторами, это соблюдение социальной дистанции, это рекомендация в случае признаков респираторной болезни не пользоваться метро", – отметил он.

По словам Степанова, для работников метро тоже рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной защиты, необходимо иметь не менее 5-дневного запаса этих средств. Также является обязательным проведение температурного скрининга при выходе на работу.

"Это обязательная дезинфекция вагонов при выходе их на линию, а также дезинфекция каждые 4 часа непосредственно на станциях", – добавил министр.

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