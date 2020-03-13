Главная Новости
13 марта • обновлено в 13:22
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Как въехать в Украину после закрытия КПП: в Кабмине дали разъяснение

3.6т
Читать материал на украинском

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, как украинцы смогут въехать в страну после закрытия контрольных пунктов пропуска на границах с Европой в связи с карантином из-за вспышки коронавируса.

Основные пункты он согласовал с министром внутренних дел Арсеном Аваковым на выездном внеочередном заседании Кабмина, на котором присутствовал также президент Владимир Зеленский (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если наши граждане захотят вернуться в Украину, пункты пропуска для них останутся открытыми", – сказал Шмыгаль, уточнив у главы МИД.

Как въехать в Украину после закрытия КПП: в Кабмине дали разъяснение

Как въехать в Украину после закрытия КПП: в Кабмине дали разъяснение

Скриншот из видео

"Сейчас у нас 43 тысячи украинцев, которые временно выехали за пределы страны и должны вернуться. Мы всех их видим и считаем, что каждый из них имеет право вернуться, и мы их ждем", – подтвердил Аваков.

"То есть мы пункты пропуска закрываем на перемещение, но для возвращение украинцев домой все остается открытым, безусловно. Каждый гражданин должен иметь право вернуться", – подчеркнул Шмыгаль.

Как въехать в Украину после закрытия КПП: в Кабмине дали разъяснение

Как въехать в Украину после закрытия КПП: в Кабмине дали разъяснение

Скриншот из видео

Аваков пояснил, что такое правило будет действовать для всех граждан Украины и тех, у кого есть вид на жительство в нашей стране.

Как въехать в Украину после закрытия КПП

Как въехать в Украину после закрытия КПП

РБК-Украина

Смотрите видео с 46:45

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов рассказал, как будут работать пункты пропуска на границе для перевозчиков грузов после их закрытия. Также в сети появился предварительный полный список КПП.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персоны
Арсен Аваков Денис Шмыгаль
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги