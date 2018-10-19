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Лютий
Лютий
Офіцер запасуВсе статьи автора

Как в ВСУ кормят обычных солдат

39.7т

Простите, не могу пройти мимо этого поста*. Раньше, посмотрев этот сюжет, мы бы с вами порадовались за солдат ЗСУ. Но теперь у вас имеется свой лейтенант на active duty, которому нечего бояться, и он пишет, что думает.

Итак, перед вами "натовская" столовая на Новояворівському полігоні. Тут питаются: солдаты НАТО, их переводчики и украинские генералы. Меня здесь кормили во время учений Rapid Trident, когда мне по случаю достался пропуск полковника, который на учения приехать не смог. Еда на уровне хорошего курортного отеля.

Солдат кормят в другой столовой, в так называемом "старом штабе", и там уровень питания и обслуживания проще на порядок. Еда ниже уровнем, сосиски с бронебойными шкурками, подозрительные котлетки и костистая рыбка. Нехватка чашек, вилок, регулярно возникает ситуация, когда на обед приходит больше солдат, чем положено по спискам, и не всем хватает. Повара возмущаются: по спискам 50, готовим на 100, приходят 200. Почему так происходит, мне выяснить пока не удалось, хотя подозрения имеются.

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Этот пост не "зрадонька", просто напоминание, что любую информацию в нынешнее время неплохо проверять по первоисточникам.

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Автор
ЛютийЛютий
Место
Украина
Объект
ЗСУ
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коршун федот
коршун федот
Це вам козломорді не ботва з боярою.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Умные солдаты оружие продают и питаются в ресторанах.
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Толстомордый Петр же сказал, что кормят некоторых
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