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16 апреля • обновлено в 10:28
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Как в Украине распределяют лекарства от коронавируса: озвучено алгоритм

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Распределение медикаментов для лечения коронавируса COVID-19 по регионам в Украине происходит сразу после того, как они утверждаются протоколом Министерства здравоохранения.

Об этом на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции рассказал глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, все лекарства, которые используются в Украине для лечения COVID-19 обязательно проходят проверку в Минздраве и должны отвечать определенным стандартам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

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Распределение медикаментов по регионам, по словам Степанова, происходит в зависимости от количества заболеваний в области, а также от численности населения.

Как в Украине распределяют лекарства от коронавируса: озвучено алгоритм

"Кроме того, в Минздраве создан дополнительный остаток лекарств, для того, чтобы в случае необходимости отправить в регион, который в этом нуждается", – отметил Степанов.

Напомним, Украина утвердила экспериментальный протокол лечения пациентов с коронавирусом, опираясь на опыт Европы и США. Первые препараты уже поступили в медучреждения в регионах. В частности, это препараты "Плаквенил", "Делагил", "Калетра", "Тоцилизумаб".

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
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