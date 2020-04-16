Как в Украине распределяют лекарства от коронавируса: озвучено алгоритм

Распределение медикаментов для лечения коронавируса COVID-19 по регионам в Украине происходит сразу после того, как они утверждаются протоколом Министерства здравоохранения.
Об этом на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции рассказал глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, все лекарства, которые используются в Украине для лечения COVID-19 обязательно проходят проверку в Минздраве и должны отвечать определенным стандартам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Распределение медикаментов по регионам, по словам Степанова, происходит в зависимости от количества заболеваний в области, а также от численности населения.
"Кроме того, в Минздраве создан дополнительный остаток лекарств, для того, чтобы в случае необходимости отправить в регион, который в этом нуждается", – отметил Степанов.
Напомним, Украина утвердила экспериментальный протокол лечения пациентов с коронавирусом, опираясь на опыт Европы и США. Первые препараты уже поступили в медучреждения в регионах. В частности, это препараты "Плаквенил", "Делагил", "Калетра", "Тоцилизумаб".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Больницы Швеции прекратили применять противомалярийный препарат хлорохин, который используют в Украине для лечения коронавируса COVID-19 из-за его побочных действий.
Ранее во Франции заявили, что хлорохин (одной из торговых названий которого является "Плаквенил") якобы может лишить коронавирус способности заражать людей за 6 дней.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что "Плаквенил" – это единственный препарат, в котором есть вещество, которое непосредственно влияет на лечение коронавируса. По его словам, Украина получит партию препарата, которой хватит для 20 000 человек.
Чем опасен препарат "Плаквенил" и в каких случаях приводит к смерти – читайте в материале.
Эпидемиолог, и.о. директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин считает, что обновленный протокол лечения коронавируса в Украине, куда вошли препараты против малярии и антивирусной терапии для ВИЧ-инфицированных, является так называемой "схемой отчаяния".
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.