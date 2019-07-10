Так, друзья — сегодня будет интересный пост о том, как в СССР засекречивали теракты.

Любители СССР рассказывают сказки о том, что в Стране Совковии якобы не было никаких терактов — но это миф, так как на самом деле в СССР и маньяки были, и глобальные катастрофы случались, и теракты происходили, просто всю эту информацию тут же засекречивали от обычных граждан — именно поэтому фанаты совка и считают, что это "не было". Нет информации о проблемах — нет и проблем!

Наверное, наиболее известный советский теракт произошёл в 1977 году — серия взрывов в Москве, осуществлённых гражданами Армянской ССР якобы ради "создания независимой Армении" — хотя никаких подобных требований после теракта не выдвигалось, а сами террористы были пойманы только через год после взрывов. О том, что случилось на самом деле — советским гражданам не рассказывали, ограничившись коротким сообщением ТАСС, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Как произошли сами теракты?

Теракты случились 8 января 1977 года в Москве, первый взрыв прогремел в вагоне поезда московского метро. Бомба была сделана профессионально — взрывчатое вещество было помещено в тяжёлую металлическую утятницу, которую скрутили болтами и сварили сваркой — в результате взрыва этого устройства в метро погибло 7 человек...

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Следующий взрыв прогремел через 32 минуты после первого — бомба взорвалась в здании продуктового магазина на нынешней улице Большая Лубянка. Только по счастливой случайности во время этого второго взрыва никто не пострадал. Третья бомба взорвалась через пять минут после второй — на этот раз устройство было спрятано в мусорке, что находится у магазина на Никольской улице. При этом взрыве тоже никто не погиб — массивная чугунная урна выдержала взрыв, и взрывная волна ушла вверх.

Итого, жертвами теракта стали 7 человек, а ещё 37 получили ранения. Милиция и КГБ принялись искать подрывников — что интересно, в Тамбове тут же задержали якобы "подрывника", который был готов дать показания о том, что это оно подорвал людей в Москве — но прибывшая из Москвы следственная группа быстро поняла, что мужчина себя оговорил под прессом местных тамбовских ментов — это к вопросу о методах работы советской милиции...

Как спецслужбы засекретили теракты.

Практически сразу вся информация о терактах была засекречена — ни в одной советской газете или телепередаче ничего не сказали о том, что происходит в стране. Но по Москве ползли страшные слухи, во всех очередях шептались о случившемся, и утаивать такую информацию и дальше было невозможно.

Как и в случае с Чернобылем — информация о трагедии была дана позже и была пропущена так сказать через "сито КГБ". Только 10 января, через двое суток после взрыва, ТАСС дало весьма умеренную информацию. Информация была лживой и неполной — сообщали, что 8 января в вагоне столичного метро "произошёл взрыв небольшой мощности, всем пострадавшим оказана помощь". О том, что это был теракт — не сообщалось. Не сообщалось также и о количестве пострадавших, а о погибших ничего не сказали вообще. Если бы не просочившиеся на Запад слухи — уверен, что не было бы даже и этого короткого сообщения.

Полные материалы уголовного дела по взрывам в Москве в 1977 году засекречены до сих пор.

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Что это вообще было?

Поиски преступников ни к чему не привели — и только по счастливой случайности — по найденной через год возле зала ожидания бесхозной дорожной сумки и шапки (вместе со взрывным устройством с проводами) вышли на след террористов. Вскоре были задержаны террористы из Армении — Акоп Степанян, Завен Багдасарян и Степан Затикян — последний был признан организатором терактов.

Согласно официальной версии обвинения — все трое принадлежали к "Национальной объединённой партии Армении" и ставили своей целью создание независимой Армении, отдельной от СССР. В этой версии есть ряд нестыковок, которые отметил например Дмитрий Сахаров — принципы террора не входили в принципы этой организации, террористы не озвучивали никаких своих требований после взрыва, и ничего подобного ни до, ни после не повторялось.

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Существует альтернативная версия — по которой теракт якобы инициировали сами советские спецслужбы, чтобы начать расправу над диссидентами — и только широкая огласка событий (в том числе через академика Сахарова) помешала это сделать. В пользу этой версии говорит то, что живший в Москве просоветский журналист Виктор Луи (подконтрольный советскому КГБ) сразу же после теракта высказал версии о причастности к взрывам "диссидентов" — как бы прощупывая реакцию общества.

Вместо эпилога.

Ну что, друзья, можно здесь сказать? Любой теракт — это ужасно, но ещё ужаснее, когда государство скрывает от своих граждан правду о том, что на самом деле происходит в стране — не сообщает об истинном состоянии вооружённых сил и милиции, о катастрофах вроде Чернобыльской или о терактах, что произошли в Москве в 1977 году. Жители такого государства имеют искаженную картину того, что на самом деле происходит в стране — именно так рождаются мифы о "спокойной и мирной советской жизни с лучшим в мире советским мороженым".

После конца СССР люди поняли, что это тупиковый путь развития — и в Конституции большинства постсоветских стран были добавлены нормы о том, что никто не имеет права скрывать от граждан правду об экологических катастрофах, стихийных бедствиях, терактах или каких-то иных подобных происшествиях — каждый имеет право свободно получать и распространять подобную информацию.

Впрочем, в последние годы кое-где снова наметился "возврат в духовность и скрепы", который можно перевести так — государство снова хочет заниматься тёмными делишками, засекречивая от граждан всю информацию о происшествиях...

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете, интересно.

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