Так, друзья — сегодня будет интересный пост на тему советских очередей, которые массово возникали в последние годы СССР. Эти очереди были уникальны тем, что в них советские граждане становились для того, чтобы так сказать "ощутить вкус сладкой Западной жизни", от которой их отгораживали большевики с помощью так называемого "Железного занавеса".

В общем-то, эти очереди наглядно показывают то, что монументальная советская пропаганда, которой была пропитана вся жизнь в СССР, по большому счёту потерпела крах — несмотря на умело, годами и десятилетиями разжигаемую ненависть к живущим свободно странам, советские граждане в основной массе относились к ним с добродушным любопытством. А в последние годы совка, когда в прессу стали попадать фотоснимки западных магазинов, рынков, кафе и ресторанов — то советские граждане и сами захотели также "загнивать" — особенно когда сравнили западный образ жизни с собственной нищетой, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Новости Сталинский СССР в цветных фото

Итак, в сегодняшнем посте — уникальные фотографии того, как люди в СССР стояли в очередях за "сладкой Западной жизнью".

Очереди за сладкой западной газировкой.

"Пепси-кола" появилась в СССР в восьмидесятые годы и тут же стала молниеносно популярной — не в последнюю очередь в этом сыграл тот самый флёр "красивой западной жизни" — пьют "Пепси", слушают джаз, катаются кабриолетах. И это кстати отлично показывает, насколько плохо работала топорная совковая пропаганда. Казалось бы, советский человек должен был жить по принципу "от подарков их сурово отвернись — мол у самих добра такого завались" (с), но вместо этого он тут же выстраивался в огромные очереди за всем "западным" и "оттуда":

Ближе к концу восьмидесятых годов ажиотаж вокруг "Пепси" немного спал, но поначалу популярность "западной газировки" была невероятной — люди отстаивали гигантские очереди и набирали в сумки десятки бутылок напитка "впрок" — а то потом, как известно, может его и не быть, бери пока дают. Многие советские мужчины носили с собой небольшую кожаную сумку-несессер, которая при необходимости трансформировалась в огромную сумищу — куда при случае можно было уместить несколько десятков бутылок дефицитного бутилированного пива или "Пепси-колы".

Новости Какой была бы Россия без Ленина

Очереди за западными шоколадками.

4 января 1991 года, ещё не отошедшим от празднования Нового года и очередного витка телевизионных приключений Жени Алкашина советским гражданам вдруг завезли диковинные западные шоколадные батончики, которые сильно отличались по вкусу и качеству от советской "сладкой плитки" — и за ними тут же выстроилась гигантская очередь.

Продавали шоколадки из магазина "Хлеб" на проспекте Калинина в Москве, причём как написано в тексте заметки тех лет — "очередь начала приобретать угрожающие для проспекта Калинина и магазина "Хлеб" масштабы, для чего диковинные шоколадки из Загнивающего Запада стали отпускать на несколько часов раньше, а для охраты правопорядка была вызвана советская милиция, которая по словам корреспондента, "пока контролирует ситуацию".

Кстати, если вы думаете, что вот эта зимняя очередь за диковинными западными конфетами была единственной, то таки нет — вот на этой фотке вы можете увидеть очередь за всё теми же "марсом", "сникерсом" и " баунти", кадр сделан летом 1990 года:

Новости Лицо российской нищеты

Гигантские очереди в бездуховное западное кафе.

Примерно в то же время, 31 января 1990 года в Москве открылся первый бездуховный "Макдональдс" — на открытие которого компания испрашивала милостивого разрешения Компартии СССР — и в это злачное место родом прямо из заокеанской пиндосии моментально выстроилась гигантская очередь из советских граждан.

Очередь была настолько огромной, что регулировать её приходилось с помощью нарядов всё той же милиции и заборов — при помощи которых очередь из страждущих советских граждан завили красивой змейкой "S как доллар". Интерес подогревало и то, что проклятые пиндосы во время ремонта заклеили витрины непрозрачной бумагой — что создавало у советских граждан ощущение мучительного ожидания и любопытства.

В первый же день открытия "Мадональдса" его работники обслужили 30.000 человек — но реальное число посетителей было в несколько раз больше — люди заходили туда, чтобы просто посмотреть, как может выглядеть заведение общественного питания — без грязи, без хамства, без скрученных неведомой и страшной силой алюминиевых вилок, без тюремной металлической посуды, без грязных вёдер с красными кривыми надписями "Инв.643-14 МЫТОЕ" и криков "а ну отойди дай подмою!".

Внутри были вежливые и улыбчивые кассиры, чистота, приятные запахи и уютный интерьер. Те, кто побывал в тот день в "Мадональдсе", как-то целиком, сразу и окончательно поняли, как именно их обманывали все советские годы.

Вместо эпилога.

Ну что тут сказать? Все эти случаи доказывают только одно — несмотря на умело разжигаемую советскими пропагандистами ненависть к западным странам, несмотря на все лживые передачи, вроде "Международной панорамы" — граждане СССР всё равно ощущали обман и подвох, им надоела вездесущие советские серость, хамство и дефицит, и они хотели жить так же, как на "Загнивающем западе" — пользуясь всеми благами цивилизации и имея сменяемую выборную власть вместо коммунистической диктатуры...

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, интересно.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!