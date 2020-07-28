Как в СССР переписывали прошлое: в сети показали фотофакт

В Советском Союзе часто переписывали прошлое и в результате в энциклопедиях тех времен появлялась неправдивая информация о тех или иных событиях и людях.

На этот давно известный и неоспоримый факт указал белорусский блогер Максим Мирович. В своем Telegram-канале он привел в пример ответ издателей Большой советской энциклопедии одному из подписчиков (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Государственное научное издательство "Большая советская энциклопедия" рекомендует изъять из 5 тома БСЭ 21, 22, 23 и 24 страницы, а также портрет, вклеенный между 22 и 23 страницами, взамен которых вам высылаются страницы с новым текстом", – говорится в сообщении.

Ответ подписчику от издателей Большой советской энциклопедии (Telegram-канал Максим Мирович)

Причем издатели рекомендовали отрезать указанные страницы (в частности, о "главном палаче" советского диктатора Иосифа Сталина – главе НКВД Лаврентии Берии) ножницами или бритвенным лезвием, при этом сохранив близ корешка поля, к которым нужно приклеить новые страницы.

Аналогичные рекомендации от издателей БСЭ (Telegram-канал Максим Мирович)

"Наглядный пример того, как в СССР переписывали прошлое – в новые тома Большой советской энциклопедии вкладывался листок с "рекомендацией" изъять статью о Берии и вклеить вместо нее две новые страницы, где о Берии не было сказано ни слова. Оруэлл (Джордж, английский писатель. – Ред.) отдыхает", – прокомментировал фотофакт Мирович.

Страница из Большой советской энциклопедии (maxim-nm.livejournal.com)

Пост блогера (Telegram-канал Максим Мирович)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в советских фильмах нашли правду о торговле в СССР. Несмотря на цензуру, иногда в них показывали неприкрытые реалии того времени – дефицит, блат и очереди.