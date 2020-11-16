Так, друзья — сегодня будет пост о том, как в СССР переписывали историю и прошлое. Думаю, вы все читали знаменитого писатели Оруэлла — его бессмертный роман "1984" и не менее известную повесть "Скотный двор" (в другом переводе — "Ферма животных"), если нет — то обязательно прочитайте, там весьма точные описания моделей всех современных диктатур.

В романе "1984" Оруэлл очень точно описал, как диктаторы стараются "изменить прошлое", чтобы повлиять на умы людей. К примеру, если Океания начинала войну с Остазией, то в газетах утверждалось, что Океания всегда воевала с Остазией, а все упоминания о том, что войны не было — уничтожались. Или более бытовой пример — если килограмм масла начинал стоить 5 долларов вместо 4-х, то в газетах писали так — масло подешевело с 6 долларов до 5-ти, а все упоминания о том, что совсем недавно масло стоило 4 доллара — стирались путём уничтожения и переписывания всех старых печатных источников информации.

Самое интересное во всём этом то, что в СССР нередко "расправлялись с прошлым" именно таким образом, какой был описан у Оруэлла. В сегодняшнем посте — рассказ об одном таком примере, который нашел лично я ещё в детстве, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Речь пойдёт о втором издании "Большой Советской Энциклопедии" — в детстве у меня было полное второе издание этой энциклопедии, откуда я прочитал немало статей. Вообще "БСЭ" выдержала три издания — первое выходило в 1926-47-м, второе издание — в 1949-58-м, а третье — в 1969-78-м. Что интересно, просто так купить эту энциклопедию в магазине было нельзя — моя бабушка получала эти книги по подписке в порядке их выхода.

Второе издание "БСЭ" представляло собой 50 томов с синими корешками (49 томов со статьями по алфавиту и 50-й тематический том под названием "СССР"), которые занимали ровно 4 полки в застекленном книжном шкафу. Думаю, вы обратили внимание, что втрое издание энциклопедии начало выходить ещё при Сталине, а закончило издаваться уже при Хрущёве — вот-тут то и кроется оруэлловщина.

Однажды я листал один из томов "БСЭ", вышедший уже после 1953 года, и наткнулся на одну интересную памятку, которая была вложена в самом начале книги. Вот что она гласила:

ПОДПИСЧИКУ БОЛЬШОЙ СОВЕТСКОЙ ЭЦИКЛОПЕДИИ Госудрствернное научное издательство "Большая Советская Энциклопедия" рекомендует изъять из 5 тома БСЭ 21, 22, 23 и 24 страницы, а также портрет, вклеенный между 22 и 23 страницами, взамен которых вам высылаются страницы с новым текстом. Ножницами или бритвенным лезвием слежует отрезать указанные страницы, сохранив близ корешка поля, к которым приклеить новые страницы. Государственное научное издатетельство "Большая Советская Энциклопедия".

Фото: Vmenkov, "Википедия".

Разумеется, я тут же полез смотреть — что же было в том самом томе (том номер 5, Березина — Ботокуды) на пресловутых 21, 22, 23 и 24-й страницах, которые предлагалось вырезать, выбросить и забыть про них.

А было там ни что иное, как статья про Берию — разумеется, полная хвалебных эпитетов. Как можно было узнать из статьи, "под руководством Л.П. Берии партийные организации Закавказья и Грузии провели большую работу по организационнму укреплению своих рядов, по идайно-большевистскому воспитанию членов партии в духе безграничной преданности Центральному комитету ВКП(б) и великому вождю и учителю И.В. Сталину" (точная цитата).

Кстати, не сильно и соврали — члены партии действительно были преданы не народу, а партноменклатуре и лично "вождю и ученому", ради которого писали доносы совершали убийства, вот только в статье об этом уже не сказано.

Потом, конечно, выяснилось, что Берия был преступником, и всю память о нём было приказано уничтожить. В общем, всё в точности как в одном бессмертном тексте (за авторством, вероятно, профессора Веры Афанасьевой), который описывает, как при каждом новом советском генсеке все предыдущие вместе со всем политбюро оказывались негодяями и мерзавцами:

P.S. Кстати, лично я вовсе не исключаю, что многие добропорядочные советские граждане, заперев дверь и задернув шторы, действительно дрожащими руками вырезали и выбросили страницы, вклеив на их место новые. Партия приказала забыть — забыли.

Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу.

И кстати, может быть знаете ещё какие-то примеры переписывания истории в СССР?

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