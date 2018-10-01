Через пять лет после появления на экранах наших телевизоров рязановской "Иронии судьбы" зрителю был предложен совсем иной вариант обретения счастья по-советски. Без всякой иронии и без вмешательства судьбы. Без смеха и без слез. Без влияния бани, алкоголя и аэрофлота. Счастье обреталось исключительно благодаря долгому упорному труду… Ну, может быть, с некоторой долей везения, которое тоже рассматривалось как справедливое вознаграждение за те тяготы и мытарства, что пришлось претерпеть героине на пути к цели. Речь, конечно, идет о фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" (1980 г.).

"Москва – это большая лотерея. Здесь можно сразу все выиграть", - говорит Людмила, одна из героинь фильма. И остается в проигрыше. А Катя, работающая, как пчелка с утра до ночи, побеждает в своей личной "битве за Москву".

"Ирония" была очень советским и даже, можно сказать, очень русским фильмом. "Москва" же, скорее, напоминала Голливуд. Недаром этот фильм получил Оскар, как лучшая иностранная кинолента. Меньшов показал нам что-то вроде реализации американской мечты с советской спецификой. Он показал, как нищая провинциалка может стать директором завода благодаря долгому и упорному труду. В американском варианте она стала бы еще и миллионершей. В советском – пришлось ограничиться малогабаритной московской квартирой, "жигулями" и зарплатой, обеспечивавшей "достойное существование". Однако по отечественным меркам продвижение от общаги к собственному жилью и престижной работе в столице было, пожалуй, не меньше, чем обретение миллионов в Америке.

Конечно, в СССР и раньше снимались фильмы, в которых упорный труд приводил героя к успеху. Но в том старом кинематографе успех выражался, скорее, в почетных званиях, государственных наградах и высоких должностях ("И вот стою я перед вами, простая русская баба"). Теперь же успех оборачивался настоящим человеческим счастьем. Да, что там человеческим… Скажем прямо – мещанским, т.е. тем самым, которое советская этика полностью отвергала. "Москва" легитимировала мещанство на советском экране, и оказалось, что оно прекрасно. Фильму сопутствовал огромный кассовый успех, что косвенным образом свидетельствовало об ожидании массовым зрителем чего-то подобного.

В тот момент никакие серьезные реформы в СССР даже не намечались. Брежневу оставалось жить пару лет, а его пожилые соратники еще лишь готовились принять бразды… Но то, с каким интересом советские люди восприняли эту историю успеха, показывало, что времена коммунистических фантазий и классовых битв уходят в прошлое. Наша страна готова входить в общество потребления. Семья становится важнее идеологии. Любовь к близкому человеку вытесняет любовь к партии.

Никто тогда не догадывался, конечно, сколь тернистым окажется путь перемен, на который мы встали через пять лет после премьеры фильма. Многие разочаровались в реформах. Но основной принцип остался неизменным. Ты сам – кузнец своего счастья. Не ирония судьбы и не экспроприация экспроприаторов, а лишь долгий, упорный и по заслугам вознаграждаемый труд может изменить нашу жизнь.

"Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он пробьется, Александра, он надышится Москвой".