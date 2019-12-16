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16 декабря • обновлено в 10:31
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Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогер Все статьи автора

Как в СССР не выпускали людей из страны

1.2т

Так, друзья, сегодня будет пост на одну интересную и очень важную тему — о том, как в совке (в СССР) не выпускали людей из страны. Может быть это станет для многих юных фанатов СССР — но покинуть эту страну при всём желании было не так-то просто — даже для обычной туристической поездки нужно было собрать множество справок и получить так называемую "выездную визу", а для эмиграции нужно было и вовсе пройти семь кругов ада и выехать, как правило, голым как сокол, с одним чемоданом вещей.

И уже только одно это ставит крест на всех россказнях фанатов СССР об "идеальной жизни в совке". Суровая и бесстрастная статистика убивает все эти россказни простым фактом — в развитые страны люди стараются попасть всеми возможными способами, а из всяких днищенских стран наоборот — стараются убежать, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Так вот — люди со всего мира старались попасть в развитые страны, вроде США, Западной Европы или Австралии, а из днища вроде СССР старались наоборот убежать всевозможными способами. Массовых примеров того, чтобы люди хотели переехать в совок — не существует в природе. В СССР "стремились" лишь всякие полунормальные фрики, вроде Освальда — и то, чаще всего пожив в совке и наглядно увидев разницу между совковой пропагандой и реальностью — даже такие фрики стремились выехать обратно в Загнивающий Запад.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как людей не выпускали из совка.

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Страна за Железным Занавесом.

Для начала я вкратце обрисую ситуацию в совке в целом, а потом расскажу о возможности выехать из СССР в принципе. Главное отличие совка от развитых демократических стран было в том, что там говорилось одно, а делалось совсем другое. Кстати, это то, чего до сих пор не могут понять люди из западных стран — общаясь с совками, нужно смотреть на их дела, а не на слова.

Так вот — на словах СССР был страной свободы, страной великих возможностей и свершений, в советских песнях и лживом гимне постоянно пелось о том, в какой широкой, привольной и свободной стране мы живём, о том что наконец-то завоёвано Счастье Народное и вот-вот наступит Коммунизм — но в действительности после переворота 1917 года люди начали жить ещё более несвободно, чем в царской России — просто об этом стало запрещено открыто говорить. Зачистка информационного поля подавалась совками как великое достижение — мы убили/посадили/заткнули рот всем, кто говорил о проблемах — а значит проблемы перестали существовать.

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В этом же ключе нужно рассматривать и ситуацию с возможностью выезда из совка — людям просто запретили покидать пределы страны, сделали выезд из СССР максимально сложным — а на международной арене рассказывали сказки о том, что у нас мол нет эмигрантов — смотрите как хорошо мы живём, даже никто из страны не уезжает! Западные страны легко покупались на эти россказни, так как меряли СССР своим демократическим мерилом — протестов в СССР нет, в прессе никто не критикует власть, из страны никто не старается уехать — так может быть там действительно хорошо живётся? Далеко не все понимали, что протестов нет потому, что в СССР они попросту запрещены, в прессе нет критики потому, что вся пресса — советская (альтернативные мнения запрещаются), а из страны никто не уезжает просто потому, что это физически невозможно сделать.

Всё это в комплексе и называлось "Железным Занавесом" — оккупационная власть большевиков запрещала гражданам иметь собственное мнение и открыто его высказывать, а также запрещала покидать пределы страны, при этом стараясь создать для Запада такую картинку, словно советские граждане сами этого хотели...

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Тяжелая жизнь советских туристов.

А теперь давайте посмотрим, как этот "Железный занавес" работал на практике. Начну с того, что туризма как такового в СССР не было в принципе — "туристом" в совке назывался бродяга в синих трико с матерчатым рюкзаком болотного цвета, мятым алюминиевым котелком и расстроенной семиструнной ленинградской гитарой за плечами — бродяга с радостным слабоумием таскался по совковым холмам, лесам и озёрам — поедая консервы "завтрак туриста", мастерски разжигая костры одной спичкой и время от времени распевая песни в стиле "а я еду, а я еду за туманом, за туманом кормить жопой комаров".

Именно вот это нищебродское скитание по полям и лесам и называлось в совке "туризмом". О том, что в развитых странах туристы ездят по всему миру, знакомяться с новыми городами и мировыми ценностями культуры и уже множество десятилетий существуют турфирмы — в совке даже и не догадывались. Ну а попасть за границу рядовому советскому гражданину было если не невозможно — то очень непросто. Начну с того, что путёвки зарубеж были доступны далеко не во все советские годы, продавались по непонятным схемам, стоили баснословных денег — и в конце-концов вас всё равно могли не выпустить из страны.

Будущий турист проходил через несколько уровней фильтрации — сперва местком принимал заявление от претендента на выезд и давал ему так называемую характеристику, в которой описывал моральные качества фразами вроде "Товарищ Иванов — передовик производства, в общественной жизни принимает самое активное участие, избирался в члены заводского комитета комсомола, политически грамотен, в быту скромен, на предприятии пользуется авторитетом и уважением".

Характеристика должна была быть подписана руководителем предприятия, секретарём парторганизации, председателем профорганизации и заверялась печатью. После этого человек с характеристикой поступал на рассмотрение и согласование в районный комитет КПСС. А затем весь состав туристической группы должна была утвердить ещё и целая комиссия при обкоме КПСС.

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Помимо этого, будущий турист, уезжающий за границу, должен был заполнить специальную анкету, в которой он перечислял всех своих родственников (живых и умерших), получить справку о состоянии здоровья, приложить выписку из решения профсоюзной организации, оплатить немалую стоимость путёвки (к примеру, турпоездка в Болгарию стоила целых 600 рублей, примерно пять средних советских зарплат) и обменять ограниченно-разрешённое количество советских денег на валюту — чтобы вы не дай бог не купили там себе чего лишнего.

И самое главное — поездку вам могли не разрешить в принципе, если хоть на каком-то этапе в вас заподозрят невозвращенца — то есть, того, кто собирается уехать и не вернуться. В США у пограничников есть такая формулировка — "вы обманули правительство США об истинных целях вашего визита, вы наверное собираетесь тут остаться, мы не можем разрешить вам въезд". Так вот, в совке было то же самое, но с точностью до наоборот — правительство не разрешало выезд из страны собственным гражданам.

Побеги из СССР. Большая Зона.

В последнем разделе упомяну несколько случаев побегов из СССР. Вообще надо сказать, что побеги из СССР старались не афишировать (дабы не провоцировать других), но наиболее эпичные случаи скрыть было невозможно.

В 1976 году 29-летний член КПСС, старший лейтенант Виктор Беленко, управляя новейшим советским перехватчиком Миг-25П улетел в США, где попросил убежища. По прибытии в Америку Виктора Беленко больше всего поразил обычный супермаркет. Беленко выучил английский язык и преподавал в военной академии технику воздушного боя, заново женился, издал книгу, заработал, побывал в 68 странах мира, ни о чём не жалеет. В СССР Беленко заочно приговорили к расстрелу...

Лилиана Гасинская жила в Одессе и запланировала убежать из СССР ещё в 14 лет. Для этого Лилиана научилась хорошо плавать, а затем устроилась стюардессой на круизный теплоход "Леонид Собинов". Поздним вечером 14 января 1979 года круизный теплоход причалил в аэропорту австралийского Сиднея.

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Восемнадцатилетняя Лили мысленно попрощалась с родными, надела ярко-красное бикини и изящной ласточкой выпорхнула из иллюминатора, прыгнув в чёрную пропасть сиднейской бухты. Лилиан обнаружил случайный прохожий — он увидел в темноте девушку модельной внешности в алом купальнике, которая на ломаном английском сообщила ему, что сбежала из СССР и просит убежища.

В Австралии Лилиана стала настоящей звездой — сперва стала фотомоделью и снималась для глянцевых журналов вроде Penthouse, вышла замуж за фотографа газеты Daily Mirror, снималась в сериалах и стала диджеем.

Одним из самых известных беглецов из СССР был Михаил Барышников — он занимался балетом и снимался в кино. Однажды, во время гастролей Большого театра в Канаде — он решил остаться в этой стране, это случилось в 1974 году. После Канады Михаил перебрался в США, где у него всё сложилось удачно — 4 года он танцевал в балете, с 1980 по 1989 года был директором Американского театра балета и ведущим танцовщиком. Основал собственный центр искусств, оказал немалое влияние на американский и мировой балет, номинировался на премии "Оскар" и "Золотой глобус", много снимался.

А самое смешное и одновременно грустное в этом всём то, что представить себе "побеги" из развитых стран попросту невозможно — оттуда всегда можно уехать тогда, когда ты сам этого пожелаешь. Бежать можно только с зоны — собственно, такой большой зоной СССР и являлся...

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Максим Мирович Максим Мирович
Тег
СССР
Источник
Источник: Facebook Максима Мировича
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Комментарии на сайте не модерированы
Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Беленко на перехватчике долетел до Америки, а теплоход "Леонид Собинов" причалил в аэропорту(!) Сиднея... Это конгениально. Браво, Меирович!
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