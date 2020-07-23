Так, друзья — сегодня будет интересный пост про советскую систему образования, а точнее про одну из частей советской школьной муштры — переучивание левшей. Вы помните такой совковый идиотизм? Я в школе, к счастью, такое уже не застал, но вот кто учился пораньше — сполна хлебнули "прелестей" этой системы. Примерно до середины 1980-х почему-то считалось, что левши какие-то "не такие", и их обязательно нужно переучить на правую руку.

В общем, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как и зачем в СССР переучивали левшей, а также вопрос, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Как именно переучивали левшей?

Для начала в двух слова расскажу о том, как именно левшей перемучивали. Для того, чтобы переучить левшу, в школах использовались разные методы, которые могли варьироваться в зависимости от упоротости педагогов. Где-то на левшей просто могли воздействовать морально, а где-то буквально привязывали левую руку ребенка к стулу — чтобы во время урока он пользовался только правой рукой. Левшам также доставалось по рукам указкой либо длинной деревянной линейкой — в том случае, если они упорно продолжали пользоваться для письма левой рукой.

Переучивать левшей заставляли также и родителей, для этого предлагались следующие методы — в то время, когда ребенок будет делать уроки, на левую руку ему следует надеть плотную варежку и запретить её снимать. Также предлагалось плотно забинтовать ученику пальцы левой руки — и всякие другие пытки подобного образца.

Для чего переучивали?

Тут было несколько причин. Во-первых, сама советская доктрина не предполагала существование кого-то, кто будет хоть чем-то отличаться от остальной массы. В разные годы в СССР гнобили левшей, длинноволосых, стиляг, хиппи — просто потому, что они были "не такие", не похожие на стереотипных комсомольцев с плакатов.

Официальной причиной переучивания левшей было то, что предметы окружающего мира созданы для правшей, и леворуким в нём будет жить очень сложно — в качестве примера приводилось письмо чернильной ручкой — слева направо писать левой рукой и не размазать при этом написанный текст весьма сложно.

Была и ещё одна причина, о которой широко не распространялись, она была связана со службой в армии — затворы автоматов расположены с правой стороны, туда же вылетают стреляные гильзы. Если автомат возьмет левша, то при стрельбе гильзы будут лететь прямо в лицо — что сделает службу в армии сложной, если вообще возможной. В общем, советский милитаризм требовал в свои ряды солдат-правшей, готовить которых было необходимо с детства.

Чем всё закончилось?

Наблюдения за "переучиваемыми" левшами выявили однозначно негативное влияние на их психику — левши чувствовали себя в чем-то виноватыми, нередко становились изгоями в классе и начинали плохо учиться из-за того, что им постоянно приходилось бороться с "вредной" привычкой. У многих левшей, подвергшихся советским методам "перевоспитания", возникала также бессонница, заикание и нервные тики.

Научные исследования показали, что полностью переучить левшей невозможно — правое полушарие мозга является у них ведущим (у правшей — левое), и переделать это невозможно. Более-менее после "переучивания" удалось адаптироваться лишь части левшей — и то чаще всего они не становились "полными правшами", а лишь одинаково начинали владеть как правой, так и левой рукой. В итоге "переучивание левшей" в 1986-м году в СССР отменили.

Все фото: Gettyimages.

Такие дела.

А вы помните, как в советских школах переучивали левшей? А может, и сами попали под раздачу?

Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу, интересно.