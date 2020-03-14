Как в Радомышле после смерти от коронавируса проходит дезинфицирование: появилось видео

В Радомышле Житомирской области, где зафиксирована первая в Украине смерть от коронавируса, спасатели в защитных костюмах дезинфицируют помещения общественного назначения.

Видео дезинфекции опубликовал в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. В ролике несколько человек опрыскивают пол, стены и предметы мебели в здании автостанции Радомышля (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Иллюстрация pixabay.com

"Профессиональная работа спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по дезинфекции помещений в городе Радомышль", – отметил он.

Как писал OBOZREVATEL, 13 марта в Радомышле от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая недавно вернулась из Польши.

Среди 22 человек, изолированных из-за контактов с инфицированной пациенткой, оказались двое жителей Киева.

Вскоре местные власти объявили, что в Радомышле вводят режим чрезвычайного положения.

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