Тестов не хватает, масок нет: как военных на Донбассе "спасают" от коронавируса

В зоне проведения боевых действий на Донбассе катастрофически не хватает масок, перчаток, защитных костюмов и антисептиков – вещей, которые могут защитить военных медиков и самих солдат от коронавируса. Хотя в штабе ООС отчитываются, что им постоянно поступают тесты, лекарства и средства защиты, на самом деле ситуация такая же сложная, как и во всей Украине.

OBOZREVATEL узнал, что сейчас происходит в зоне ООС и как украинских военных спасают от опасной инфекции, которая унесла жизни уже более 21 тысячи человек в мире.

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"Как и у гражданских лиц, в армии нет антисептиков, перчаток, масок – всего этого не хватает катастрофически. Если обычные люди могут еще себе позволить выйти в аптеку и что-то купить, то в зоне военных действий крупных аптечных сетей нет", – рассказал нам менеджер по работе с военными фонда "Повернись живым" Андрей Рымарук.

По его словам, неделю назад пришло распоряжение от командования запретить командировки, особое внимание уделять людям, которые прибывают, запретить массовые построения и совещания.

"Большинство подразделений исполняют, но есть и те, кто относится к этому халатно", – говорит Рымарук.

Военнослужащим проводят тесты на коронавирус Фонд "Повернись живым"

Представитель фонда отметил, что при входе в боевую военную часть сейчас каждому меряют температуру, обрабатывают руки антисептиком и записывают все данные. Это делается для того, чтобы потом можно было отследить распространителя заболевания.

"Мы сейчас проводим тысячу ПЦР-тестов по всем подразделениям. Проверяем наиболее активных военнослужащих, которые контактируют с большим количеством людей в подразделениях, с гражданскими лицами. Это нужно, чтобы сработать на опережение и вовремя найти носителя вируса. Чуть более чем через сутки будет результат", – пояснил Рымарук.

Также фонд передал военным экспресс-тесты – на случай, если у кого-то появятся симптомы, чтобы можно было сразу определить, COVID-19 это или нет.

Военные начали шить маски сами Оперативное Командование "Північ"

Поскольку защитных масок не хватает, военные начали шить их сами, сообщили в оперативном командовании "Північ".

В самом же штабе ООС говорят, что организовывают поступление масок, защитных костюмов, антисептиков, лекарств, лабораторных тестов.

"Масками в первую очередь обеспечиваются те, кто стоит на КПП и блокпостах, кто контактирует с населением, находится в местах, где большие потоки людей. Недавно для мобильных госпиталей передали защитные костюмы, ожидаем поступление аппаратов для искусственной вентиляции легких. Также в частях проводят тестирование тех, кто по роду деятельности имеет близкий контакт со многими людьми. Вот только вчера протестировали 130 военных. На сегодняшний день заболевших или подозреваемых на коронавирус у нас нет", – рассказали в штабе ООС.

Фонд "Повернись живым"

Пресс-секретарь Командования медицинских сил Алексей Мазепа уверяет, что у военных медиков всего хватает.

"Только за вчера нам завезли 20 масок, 2 тыс. пар перчаток, 40 комплектов защитных костюмов, очки и т.п. Это все расходные материалы, которые постоянно закупаются или передаются нам благотворителями и предприятиями. На сегодня у нас всего хватает", – заверил Мазепа.

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