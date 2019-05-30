Как в НАТО! Рада поддержала громкую реформу ВСУ: вcе подробности

Верховная Рада в первом чтении поддержала проект закона о реформе званий в украинской армии, которые будут соответствовать стандартам НАТО.

Проект закона № 10181 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы" в среду, 29 мая, поддержал 231 народный депутат.

Как передает "Укринформ", первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко пояснила, что в законопроекте предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий.

В частности, отменяются воинские звания прапорщика, старшего прапорщика, а вводятся новые звания сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины и обеспечивается их соответствие эквивалентной колонки "NATO Code" согласно STNAG 2116.

Также принятие этого документа будет способствовать повышению роли сержантского и старшинского состава ВСУ в обучении и воспитании подчиненного личного состава и в подготовке и выполнении ими задач по назначению, создаст дополнительные мотивационные факторы относительно прохождения гражданами Украины военной службы по контракту и будет способствовать переходу ВСУ на профессиональную основу, по образцам армий западноевропейского образца.

Новые звания в ВСУ ukrmilitary.com

Как передает ukrmilitary, предусмотрено также изменение предельного возраста пребывания на военной службе для сержантов, что устраняет проблему, когда сержант по закону не может дослужиться до пенсии в связи с коллизией действующего законодательства.

Предельный возраст пребывания на военной службе предлагается установить:

для военнослужащих рядового, младшего сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту, - до 45 лет;

для военнослужащих старшего сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту, - до 50 лет;

для военнослужащих высшего сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту, - до 55 лет;

Замечание. Изменения предельного возраста касаются только мирного времени (действующая норма 45 лет для всех солдат и сержантов). Пока же действует особый период и до окончания предельного возраста для всех военнослужащих установлен в 60 лет (статья 22 Закона Украины "О ВОиВС").

Кроме того, в случае одобрения законопроекта в воинских частях введут Книги памяти, куда будут включаться сведения о военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга по защите территориальной целостности и независимости Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новый начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак анонсировал серьезные изменения в армии, заявив, что будет будет проводить кадровые изменения и бороться с "показухой".

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