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17 января • обновлено в 19:12
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Как в марте: синоптик дала солнечный прогноз погоды на выходные в Украине

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В Украине на выходных, 18 и 19 января, ожидается солнечная и сухая погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, подчеркнув, что "антициклон постарается".

"Температура воздуха в честь праздника немного снизится и в ночные часы составит 0-5 мороза, в Карпатах до -4 -9 градусов, завтра днем 0-5 тепла, 19-го января от 2 мороза до 3 тепла", – рассказала она.

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В Киеве также будет сухо. Днем в субботу до +3 градусов, а в воскресенье около нуля.

При этом следующая неделя также будет теплой, однако во второй ее половине в Украину нагрянут дожди и усилится ветер.

Погода в Украине

Погода в Украине

meteo.gov.ua

Погода в Украине

Погода в Украине

meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, уже в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы – до -15° ночью, а пока украинцев ждет довольно теплая, как для января, погода.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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