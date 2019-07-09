"Как в Косово не будет": России указали на провал с аннексией Крыма

Парламентская ассамблея ОБСЕ не признала законной аннексию Крыма Россией, поскольку это противоречит Хельсинскому акту о неприкосновенности границ европейских государств.

Такое мнение в своем блоге для "Крым.Реалии" выразил украинский журналист Виталий Портников.

Так, по его словам ОБСЕ в своей итоговой резолюции заявила о недопустимости российской аннексии Крыма и милитаризации акваторий Черного и Азовского морей из-за того, что в отличие от ПАСЕ, следует решениям, которые были приняты в Хельсинки в 1975 году.

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Примечательно, что после принятия акта в Хельсинки единственным примером, на который ссылается Россия, является Косово, которое отделилось от Сербии, однако сам Кремль его независимости не признает и считает существование республики нарушением международного права.

"Но то, что реально отличает проблему Косово от проблемы Крыма – так это то, что территория Косово не была после фактического отделения от Сербии присоединена ни к одному другому государству. А территорию Крыма Россия присоединила к своей территории. Тем самым, поставив под сомнения саму суть договоренностей, которые были подписаны в Хельсинки", – отметил Портников.

ОБСЕ Прямий

"А суть эта очень проста – на территории европейского континента, которая дважды в ХХ веке становилась ареной разрушительных войн, никогда больше не будет конфликтов из-за "жизненного пространства" и сфер влияния, из-за того, кому принадлежит тот или иной регион. Ни одно европейское государство не будет покушаться на территорию другого", – пояснил журналист.

По словам Портникова, ОБСЕ не может смириться с аннексией Крыма, потому что это станет похоронами для Хельсинкского акта.

Виталий Портников Акценты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ОБСЕ отклонили поправку российской делегации, которая должна была бы исключить из текста резолюции по восточной Украине и Крыму слова о деоккупации полуострова.

ОБСЕ также признала захваченных Россией в Черном море украинских моряков военнопленными.

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