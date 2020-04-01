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1 апреля • обновлено в 13:07
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Как в Италии не будет: экстрасенс обнадежил прогнозом по коронавирусу в Украине

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Развитие эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине не будет таким стремительным, как в Италии или Китае.

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Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал известный экстрасенс и политолог, финалист 7-го сезона "Битвы экстрасенсов" на СТБ и победитель этого шоу в Азербайджане Сабухи Иманов. Полную версию интервью читайте по ссылке.

По его словам, развития эпидемии в нашей стране не будет – оно пойдет на спад уже через несколько месяцев.

Коронавирус

Коронавирус

"Развития никакого не будет. Такого, как в Италии или в Китае у нас точно не будет. Надо успокоиться просто. И мы успокоимся через несколько месяцев", – отметил он.

Напомним, что Италия является эпицентром распространения коронавируса в мире после Китая, где уже вспышка недуга пошла на спад. Так, в Италии 31 марта умерло 837 человек, зараженных COVID-19. Всего зафиксировано 105 792 случаев инфицирования, из них 12 428 умерли, вылечилось 15 729 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирусом в мире уже заразились 858 тысяч человек.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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