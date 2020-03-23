Как в Италии: Минздрав допустил наихудший сценарий из-за коронавируса

Министр здравоохранения Илья Емец рассказал о существовании наихудшего сценария развития событий в Украине в связи с распространением коронавируса, который сопоставим с ситуацией в Италии.
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Об этом он заявил в эфире "112 канала". По его словам, исходя из врачебного опыта, всегда нужно учитывать возможность развития событий в наихудшей ситуации.
"Нужно сценарий сейчас для этой проблемы самый наихудший продумать. И этот сценарий мы можем по аналогии с Италией и, посмотрим, с Испанией. Поэтому у главного санврача, моего зама есть расчеты самого плохого сценария", – сказал Емец.
Минздрав допустил наихудший сценарий из-за коронавируса
Напомним, ранее Емец заявил, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.
Напомним, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Украине по состоянию на 23 марта составляет 73 человека.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что от коронавируса в Украине вылечились 8 человек, но, как выяснилось, ошиблись.
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