"Как в фильмах ужасов": всплыли факты об аттракционах-убийцах в Украине

В Украине множество аттракционов для детей работают без соблюдения минимальных требований техники безопасности, при этом их хозяева не несут ответственности за возможные несчастные случаи.

В эфире ObozTV исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов привел примеры вопиющих нарушений в парках развлечений.

"Давайте про жесть поговорим. Голосеевский парк, проверяем аттракционы. В первый раз приезжаю туда – аттракционы страшные, разрушенные, в детских качелях здоровенные пауки – как фильм ужасов снимаем. Говорю им – ребята, исправьтесь, даем вам право. Приезжаем во второй раз, захожу. Выходит парень, я говорю – ты огнетушители привез? Неделю назад ни одного не было. Я говорю – пожар же будет. Он отвечает – мясо неси. Я говорю, причем тут мясо, тут дети бегают. А он отвечает – а дети что, не мясо?" – рассказал Несмиянов.

"Уровень цинизма зашкаливает, ему вообще без разницы! Кто ему разрешил открыть детские аттракционы в Киеве? Ни одного огнетушителя нет, один вход, вокруг двухметровые заборы. Если будет пожар, куда мамам с детьми бежать? Он говорит – а пусть через забор прыгают, это не мои проблемы. Это Голосеевский парк, возле озера находится", – отметил он.

Эксперт также привел в пример вопиющий случай в Николаеве: "Видел в этом году – водяной батут кинули в воду, и маленькие детки там играются. Восьмилетняя девочка съезжала с батута и ногой обо что-то ударилась. Эти получили документацию на установку батута, но не сваи забили, а просто кинули в грязную воду камни, девочка шла и сломала все фаланги пальцев на ноге".

"Что предприниматель сделал? Ничего. Что с ним будет? Ничего не будет. Он же каким-то образом туда встал и никакие чеки не выдает", – подчеркнул Несмиянов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на популярном украинском курорте в Кирилловке Запорожской области на аттракционе погиб 3-летний ребенок.

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