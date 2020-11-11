Как в больницах создают комнаты для семей больных пациентов
Согласно исследованиям синдрома госпитализма, каждый второй ребенок испытывает стресс и сильную тревогу во время пребывания в детской больнице. Особенно когда речь идет о стационаре. Основная причина стресса – отсутствие родителей рядом.
При этом даже в цивилизованных странах мира все еще существует практика разделения родителей и детей во время лечения. Хотя эта тема является объектом исследования достаточно давно.
Еще в 1945 году американский психоаналитик Рене Шпиц заметил, что разделение родителей и детей во время лечения приводит к повышенному уровню стресса у пациентов. Это состояние он назвал "госпитальный синдром". У детей он может приводить к депрессии и, в некоторых случаях, к отставанию в развитии.
С тех пор было проведено множество исследований, в ходе которых выяснилось, что присутствие родителей и семьи рядом значительно снижает уровень стресса во время процедур и общения с врачом, а период пребывания в стационаре заметно сокращается.
Эти результаты не беспочвенны, ведь во время лечения именно присутствие родителей рядом дает возможность ребенку успокоиться, своевременно заметить тревожные симптомы и следить за тем, чтобы все рекомендации врача было выполнены.А что в Украине?
Сегодня достаточно остро стоит вопрос семейно-ориентированного подхода к лечению детей в Украине. Руководители больниц и врачи все больше понимают, что поддержка семьи способствует скорейшему выздоровлению ребенка. Основной преградой является то, что в больницах нет специального места, где родители могут находиться.
Большинство пациентов – это семьи из маленьких городков и сел. Чтобы находиться рядом с ребенком, им необходимо снимать номер в гостинице или квартиру посуточно. Не все имеют такую возможность, поэтому дети часто неделями пребывают в больницах одни.Решение проблемы – открытие Семейных Комнат
Семейные Комнаты Рональда МакДональда предназначены для поддержки семей, когда их дети находятся на лечении. В Семейных Комнатах родители и родственники маленьких пациентов могут провести время с ребенком и удовлетворить свои базовые потребности в сне, гигиене и питании. Такая атмосфера максимально напоминает обычный быт семей и отвлекает от мыслей о больнице.
Каждая Семейная Комната оборудована по-разному. Но в каждой из них можно выпить горячего чая или приготовить пищу, отдохнуть, поиграть с ребенком в игровой зоне и остаться переночевать. Также здесь всегда встретят с улыбкой и искренне поддержат администраторы и волонтеры, которые находятся в семейных комнатах.
Для семей пациентов пребывание в Семейных Комнатах абсолютно бесплатно. Обустройством и содержанием таких пространств в больницах занимается "Фундация Дом Рональда МакДональда". Средства собирают благодаря взносам партнеров и благотворителей. Крупнейшим корпоративным партнером Фундации в Украине является McDonald's.
"Фундация Дом Рональда МакДональда в Украине" начала работу в 2016 году. Фундация поддерживает развитие семейно-ориентированной медицины, предусматривает привлечение всей семьи к лечению ребенка. Первым ее проектом в Украине стало открытие Семейных Комнат в детских больницах.
Оборудование Семейных Комнат в больницах – это успешный опыт в мировой практике, который позволяет родителям лучше коммуницировать с врачом, а маленьким пациентам выздоравливать быстрее.
Сейчас Семейные Комнаты открыты в пяти областных детских больницах нашей страны: во Львове, Харькове, Виннице, Киеве и Сумах.
За четыре года гости посетили Семейные Комнаты более 50 тысяч раз.Что говорят посетители:
Чтобы помочь в открытии и содержании Семейных Комнат, которые позволят родителям находиться рядом со своими больными детьми, вы можете:
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