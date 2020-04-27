Выбрасывать в мусор опасно: Супрун дала инструкцию по утилизации масок и перчаток

Выбрасывать использованные маски и перчатки не стоит, потому что это может быть опасно для окружающих и засоряет окружающую среду.

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Бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун опубликовала на своей странице в Facebook инструкцию по правильной утилизации средств индивидуальной защиты (СИЗ), созданную сообществом "Украина без мусора".

Прежде всего маски и перчатки нужно подготовить к хранению:

Обработать антисептиком.

Положить в целый пакет, устойчивый к механическим повреждениям (желательно с зиплоком).

Если такого пакета нет, можно использовать обычный, но его нужно крепко завязать.

Оставить пакет в месте, недоступном для детей и домашних животных (лучше всего вне жилья, например, на балконе).

Супрун отметила, что гражданам, которые решили отдать на утилизацию использованные ЗИС в какую-то из служб, стоит обязательно узнать, есть ли у них лицензия на работу с такими отходами.

"Обращайтесь к местным властям в своем городе или регионе, чтобы узнать, что делать с использованными масками и перчатками. Требуйте организации пунктов приема, куда можно будет сдать использованные средства безопасно для здоровья людей и окружающей среды", – посоветовала она.

Также Супрун перечислила места, в которых можно сдать такие отходы в Киеве:

"Украина без мусора" будет собирать их на высокотемпературное сжигание, но уже после открытия станции.

Собирает использованные перчатки и маски ER-tec (чтобы передать им отходы их следует правильно подготовить).

В ближайшее время в каждом районе столицы планируется создание десяти пунктов приема СИЗ. Заниматься утилизацией отходов будут лицензированные предприятия.

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