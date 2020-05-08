Так, друзья — сегодня будет печальный и жуткий пост о том, что сейчас происходит в украинском городе Луганске, который в настоящее время оккупирован так называемой "ЛНР". У меня время от времени спрашивают — почему я много пишу о совке, и я всегда отвечаю — пишу потому, что совок в наши дни никуда не делся, он продолжает уничтожать людей, города и страны. Любители так называемых "Новороссий" все до одного являются сталинистами и, подстрекаемые и спонсируемые путинистами, ведут войну с цивилизацией.

До 2014 года город Луганск был среднестатистическим украинским городом и весьма неплохо развивался, но потом туда пришли путинские боевики, которые попытались отторгнуть город от Украины — результатом чего стали тысячи погибших, сотни тысяч беженцев и миллионы разорённых людей. Современный Луганск представляет собой мёртвый город-антиутопию, в котором можно снимать очередные выпуски фильма "Чернобыль" или "Я легенда". Впрочем — снимать будет проблематично, потому что любого человека с камерой "службы безопасности ЛНР" могут отправить "на подвал" — нынешний Луганск вернулся назад в СССР, прямиком в 1937 год, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Мои товарищи, которые недавно побывали в оккупированном Луганске, прислали мне множество фотоснимков того, что сейчас происходит в городе — и я публикую их в сегодняшнем посте.

1. Предприятия и транспорт.

02. До российско-украинской войны Луганск имел несколько довольно неплохих заводов — которые пусть и не были сверх-успешными, но как-то сводили концы с концами — выпускали и реализовывали продукцию, давали рабочие места и платили зарплату. Начиная с 2014 года большинство луганский предприятий начали закрываться — а многие заводы начали просто пилить и увозить в сторону России.

На фото — луганский завод имени Ленина, уже бывший — в настоящее время завод пилят на металл, в том числе и по ночам:

03. Оставшиеся в городе предприятия видимо продолжают работать в "диком" режиме, не соблюдая никакие нормы — вода в так называемом Луганском море сейчас выглядит вот так — нередко в ней плавает дохлая рыба, и можно только догадываться, что сейчас сливают в эти воды.

04. Городская инфраструктура постепенно умирает — маршрутки, один из основных видов луганского городского транспорта сейчас больше напоминают транспорт из постапокалиптического романа — машины не ремонтировались и, кажется, не мылись с 2014 года.

05. Ободранный резиновый пол луганской маршрутки:

06. Сидения маршрутки, отремонтированные при помощи обрывков полиэтиленовых пакетов:

07. Окно в той же маршрутке:

08. А это что-то вроде фиксатора маршруточной двери, сделанного из ржавого уголка, обрывка проволоки и полена:

2. Луганская больница-призрак.

09. Наверное, наиболее жуткое впечатление из всего фоторепортажа производит луганская больница номер пять, находящаяся в квартале Дружбы. До 2014 года здесь лечили людей, но после "победы ЛНР" больницу закрыли, и уже несколько лет здание стоит пустым и постепенно разграбляется местными.

10. Больница и её окрестности напоминают город Припять, оставленный в 1986 году. Здесь действительно можно снимать постапокалипсис о Чернобыле — тем более что проект луганской больницы является точной копией припятской МСЧ-126. Даже двери идентичные:

11. Когда-то при "фашистской Украине" больница была процветающим предприятием, где даже были частные кабинеты врачей. В "освобождённом ЛНР" Луганске из выбитых дверей кабинетов воняет мочой, а под ногами раздаётся хруст выбитых стёкол. Война это мир, свобода это рабство, незнание — сила.

12. Входная группа больницы, бывший вестибюль. Всё разграблено и растащено.

13. Пущего сходства со страшной припятской больницей зданию добавляет ободранная плитка — правда, в Припяти она по большей части осыпалась самостоятельно, а в луганске оккупированные плиткой стены помогли "освободить" сами местные жители.

14. Подвалы. В аналогичных подвалах припятской больницы до сих пор лежат каски и робы-боёвки пожарных, пропитанные атомной пылью, а подвалы луганской больницы номер пять просто тихо зарастают кустами. Интересно, вернётся ли сюда когда-нибудь жизнь?

3. Магазины.

15. Голода в Луганске нет, но ассортимент магазинов всё больше и больше напоминает СССР — в который так мечтали вернуться некоторые фанаты "Новороссии", сталинисты, антизападники и читатели книг про "попаданцев". Соль, сахар, макароны и спички есть везде, иногда бывают какие-то овощи.

16. Полки с солью, содой и мюслями. По старой советской привычке всего один вид товара укладывают на целую полку, чтобы полки не казались пустыми:

17. Чего в оккупированном Луганске много, так это дешёвого алкоголя — всевозможной водки, в том числе юбилейной в честь Дня победы, креплёных вин, а также всевозможных недорогих игристых вин из Крымнаша. Всё для народа:

18. Запить это великолепие можно газированными напитками:

19. Колбасный отдел. Несмотря на название, косящее под беларуские продукты, колбаса "Минская" — местная, произведённая на Луганском мясокомбинате (аббревиатура "ЛД", луганские деликатесы). Состав у местных колбасы и сосисонов такой же, как в позднем СССР — с большим количеством обёрточной бумаги и красителей. Сосиски "Детские" (которые по идее должны быть самого лучшего качества) при варке окрашивают воду в розовый цвет и распадаются, как целлюлоза.

20. А ещё в Луганске много масла.

Дворы. Одичание. Современная Припять.

21. А теперь давайте пройдёмся и посмотрим, как выглядят обычные луганские дворы. С прошлого года здесь не поменялось ничего — та же грязь и разруха.

22. Во многих дворах можно встретить стихийные горы мусора и веток со спиленных на дрова деревьев:

23. А многие дороги и бордюры за прошедшие с 2014 года шесть лет превратились буквально в руины. Никто ничего не чинит:

24. Один из луганских дворов. Некогда рабочий супермаркет "АТБ" давно закрыт и превратился в магазин-призрак наподобие припятских:

25. Мусорка возле заброшенного магазина. На баках часто клеят объявления о скупке рогов, копыт и прочих продуктов чёртовой жизнедеятельности:

26. Контейнер для строительного мусора, который давно превратился в обычную свалку гнилья:

27. Мусорки во дворах:

28. Мусорки на улицах:

29. Что-то вроде бывшего стадиона, давно заросшего травой и успынного горами мусора:

30. Помимо общей деградации инфраструктуры, за прошедшие шесть лет Луганск заметно одичал в плане человеческих отношений. В порядке вещей стало открутить у стоящего во дворе автомобиля колёса:

31. А стоящие возле домов автомобили с украинскими номерами обливают краской и режут им шины — некоторые жители Луганска всерьёз считают, что в происходящей вокруг жопе виновата Украина. Вопрос о том, почему в освобождённом от путинских захватчиков Славянске идёт нормальная мирная жизнь — повергает таких товарищей в экзистенциальный ступор.

32. А это подъезд в том же доме с валающимися десятками шприцев — видимо, облившие краской машину товарищи делают здесь себе прививки, чтобы не дай бог не заразиться украинством.

34. Без комментариев.

Умирающий город Луганск — отличный пример того, что происходит с городами и странами, которые приходят "освобождать" непонятно кто и непонятно от чего. Таким, каким этот город был до войны, Луганск не будет уже никогда — город на пути превращения в ещё одну Припять...

Такие дела.

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