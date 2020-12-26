Как украсить дом на Новый год 2021: актуальные цвета

В оформлении интерьера дома перед Новым 2021 годом годом наиболее актуальными будут естественные цвета, в частности коричневый, бежевый и зеленый.

Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала декоратор интерьера Татьяна Осадчая, отметив, что цветовая гамма должна быть максимально природной, без лишнего контраста.

"Если же вам нужно добавить больше цвета, тогда выбирайте пряные, теплые оттенки: оранжевый, тёмно-красный, горчичный. Основная задача украшения интерьера – сформировать в доме максимально обволакивающую семейную атмосферу", – рассказала Осадчая.

При этом она предостерегла от использования в оформлении слишком ярких и неестественных цветов: розового, фиолетового, голубого. По словам декоратора, в этом сезоне необходимо сделать акцент на натуральности, традиционных понятиях о семейном очаге, где нет места броскости.

"Поэтому же стоит отказаться от использования украшений в виде дождика и игрушек с блестками. Если хотите дополнительного блеска, оптимально создавать его за счет благородных, традиционных материалов, таких как латунь, золото, а также стеклянных игрушек бутылочного цвета", – посоветовала Осадчая.

Также напомним, что добавить праздничной атмосферы в доме накануне Нового года помогут незатейливые новогодние композиции с шарами и наклейки на окна. Однако при украшении нужно учесть некоторые нюансы: они могут быть бумажными, нарисованными зубной пастой или красками, или уже готовыми стикерами. При этом не забывайте придерживаться единого стиля оформления комнат.

Для украшения дверей можно выбрать новогодние венки с живыми веточками и шарами, подобранными под те, которые уже есть на елке. На полках можно положить также несколько еловых веток, поставить большие свечи, конфеты.

Важно не забыть и о подарках перед Новым годом. Например, родителям, можно подарить то, чем они больше всего увлекаются, или что-то практичное и полезное в быту. Это может быть бытовая или цифровая техника, подарок для совместного досуга или настроения.

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