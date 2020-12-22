Как украсить дом к Новому году: декоратор назвала главные тренды в узорах
Главными трендами в узорах для украшения интерьера на Новый год 2021 будет клетка и растительный орнамент.
Об этом рассказала декоратор интерьера Татьяна Осадчая, говорится в материале OBOZREVATEL "Как украсить интерьер к Новому году: лайфхаки от декоратора".
По ее словам, "шотландская" клетка, которая будет модной в следующем году, – это дань традициям и приятным воспоминаниям, а растительный орнамент – отсылка к природе.
Как отметила Осадчая, эти паттерны можно использовать в салфетках/скатерти при оформлении стола, а также в текстиле домашнего декора: подушки, пледы.
Также она рассказала, что в этом году в оформлении интерьера наиболее актуальными будут природные краски: коричневый, бежевый, зеленый. Все должно быть максимально естественным, без лишнего контраста. Стоит избегать слишком ярких и неестественных цветов: розовый, фиолетовый, голубой. Акцент в этом сезоне делается на натуральность, традиционные понятия о семейном очаге, где нет места броскости.
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