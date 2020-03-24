Как украинцам выехать за границу из-за пандемии: в МИД дали ответ

Министерство иностранных дел Украины порекомендовало гражданам воздержаться от любых поездок за пределы Украины через пандемию коронавируса.

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Вместе с тем, в ведомстве отметили, что все украинцы имеют право на пересечение государственной границы для возвращения на территорию страны, сказано на сайте пресс-службы МИД.

Кроме того, в министерстве разъяснили, как вернуться в Украину или получить консульскую помощь за рубежом в условиях пандемии.

ТСН

1. Смогут ли попасть в страну граждане Украины в течение периода запрета на въезд?

Да, все граждане Украины имеют право на пересечение государственной границы для возвращения на территорию Украины. Въезд на территорию Украины прекратился для иностранцев и лиц без гражданства с 16 марта 2020 года до 3 апреля.

2. Можно ли выехать из Украины?

По решению правительства туристические путешествия за пределы Украины прекратились с 24 марта. Если у вас есть необходимость въезда в определенную страну, проконсультируйтесь с Государственной пограничной службой Украины о возможности и условия пересечения границы Украины.

3. Кто не сможет попасть в Украину?

Иностранные граждане или лица без гражданства, не имеющие права на постоянное или временное проживание в Украине.

4. Смогут ли попасть в Украину иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание в Украине?

Иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание в Украине, могут въехать на территорию Украины так же, как и граждане Украины.

5. Кто еще может въехать в Украину?

Также въезд разрешен для людей, которые являются супругами или детьми граждан Украины, работниками иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажа.

6. Что делать украинцам, которым нужно вернуться в Украину в период временного ограничения пересечения государственной границы?

1. Зарегистрируйтесь в системе ДРУГ. Обязательно сообщите МИД о стране, где вы находитесь, и предоставьте как можно больше информации о сути вашей проблемы в разделе "Комментарий к путешествию". 2. Обратитесь к посольству или консульству в стране вашего пребывания электронной почтой или по телефону горячей линии, которые указаны на их официальной странице.

8. Можно ли вернуться в Украину специальными нерегулярными авиарейсами или железнодорожными рейсами в период прекращения международного регулярного пассажирского сообщения?

Государство предоставляет максимальное содействие туроператорам и перевозчикам, чтобы они забрали украинских туристов из отдаленных уголков мира. Налажено плановое возвращение украинцев из Египта, Доминиканской Республики, курортных островов Азиатско-Тихоокеанского региона.

Украина определила точки-хабы, из которых граждане Украины гарантированно смогут добраться в Украину по льготным ценам:

Стамбул

Прага

Берлин

Варшава, Перемышль

Вена

Братислава

Рига, Вильнюс

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее более тысячи украинцев, которые застряли в Индонезии, попросили власти создать "реальный и доступный" маршрут эвакуации.

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