Как украинцам без авто попасть из Польши в Украину: в МИД дали инструкцию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, как украинцам без личного авто пересечь польско-украинскую границу в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

Детальную инструкцию он озвучил во время брифинга 17 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нужно внутренним транспортом добраться до пунктов пересечения границы. На месте наши консулы и пограничники помогут вам сесть в авто, чтобы пересечь границу автомобильным путем", – успокоил граждан чиновник.

Также он разъяснил ситуацию вокруг проблемы рабочих виз украинцев, которые оказались заблокированными за рубежом из-за закрытых границ.

"Будем пытаться решать проблемы украинцев за границей. Мы приостановили консульский прием, поскольку весь мир погрузился в беспрецедентный кризис. Как только мы стабилизируем все, вернемся к этому вопросу. Советую находиться на своих местах в своих странах и вернуться к планированию путешествий и смены места жительства, когда ситуация стабилизируется", – обратился Кулеба к украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Кулеба призвал всех граждан вернуться в Украину до 17 марта, однако отметил, что государство будет готово эвакуировать тех, кто не успеет в сроки этого сделать.

Также глава МИД призвал украинцев отказаться от туристических поездок за границу во время пандемии коронавируса, а особенно в Египет.

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