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17 марта • обновлено в 15:22
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Как украинцам без авто попасть из Польши в Украину: в МИД дали инструкцию

1.2т
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, как украинцам без личного авто пересечь польско-украинскую границу в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

Детальную инструкцию он озвучил во время брифинга 17 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нужно внутренним транспортом добраться до пунктов пересечения границы. На месте наши консулы и пограничники помогут вам сесть в авто, чтобы пересечь границу автомобильным путем", – успокоил граждан чиновник.

Также он разъяснил ситуацию вокруг проблемы рабочих виз украинцев, которые оказались заблокированными за рубежом из-за закрытых границ.

"Будем пытаться решать проблемы украинцев за границей. Мы приостановили консульский прием, поскольку весь мир погрузился в беспрецедентный кризис. Как только мы стабилизируем все, вернемся к этому вопросу. Советую находиться на своих местах в своих странах и вернуться к планированию путешествий и смены места жительства, когда ситуация стабилизируется", – обратился Кулеба к украинцам.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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