Как украинские программисты побывали на ведущей IT-выставке в Токио: впечатления из первых уст

Тридцать студентов украинских технических вузов, которые победили в конкурсе "Программист-2018" от Фонда Бориса Колесникова и отправились на выставку CEATEC JAPAN 2018 в Токио, поделились впечатлениями от поездки в Страну восходящего солнца.

Кроме ведущей в Азии выставки технологий, группа украинских программистов посетила остров Одайба, насыпной остров, который был построен в эпоху сегунов как оборонительное укрепление. Сейчас Одайба называют городом будущего. Здесь находятся отели, выставочные комплексы, парки и офисы телекомпаний. Насыпной остров соединен с Токио огромным двухъярусным подвесным мостом, который называют Радужным из-за разноцветной ночной иллюминации. Тысячи лампочек, установленных на тросах, подсвечиваются от солнечных батарей, которые успевают зарядиться за день.

Напротив моста установлена статуя Свободы. Японская копия в четыре раза меньше американской. Ее установили в 1998 году, который в Японии был объявлен Годом Франции. После 1998-го статую демонтировали, но монумент за год завоевал такую популярность у японцев и туристов, что вскоре его вернули на место.

"Мы успели осмотреть много мест: подвесной мост, Императорский сад — очень здорово, непривычно и необычно. Как только мы услышали, что призом в конкурсе "Программист" Фонд Бориса Колесникова дарит поездку в Японию, сразу решили участвовать. Выставка очень крутая. Представители компаний — общительные и приветливые. Некоторые не говорят по-английски, но все равно пытались что-то рассказать, показать, как работают их экспонаты. Это была отличная возможность поделиться опытом и перенять опыт", — говорит Денис Белов, капитан команды "Belov's Four" из Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского "ХАИ" (г. Харьков).

Студенты побывали в районе Сибуя, известном высокой плотностью населения и перекрестком семи дорог. Благодаря обилию развлекательных центров, модных универмагов и бутиков, Сибуя завоевал репутацию модного развлекательного района, центра информационных технологий и ночной жизни Токио. Массовые гуляния по большим праздникам тоже проходят на Сибуя. Перекресток семи дорог известен по многим японским фильмам. В час-пик здесь проходит примерно 2000 человек. Местные жители уверены, что за день перекресток пересекает не меньше миллиона пешеходов.

"Находясь в центре Токио, мы узнали места, которые видели в любимых японских сериалах. Нереальные ощущения, до сих пор не верится, что это с нами действительно происходило. Там совершенно другие люди, приветливые и вежливые. Можно идти в толпе, не переживая за свои вещи, не придерживать рукой карман — полное ощущение безопасности. На выставке новейших технологий CEATEC JAPAN 2018 основной акцент был сделан на инструментах виртуальной и дополненной реальности. Благодаря выставке я понял, в каком направлении мне нужно развиваться как профессионалу. Считаю эту поездку неоценимым вкладом для меня и моего будущего. Хотелось бы искренне, от всего сердца, поблагодарить Бориса Викторовича Колесникова и всех сотрудников Фонда за шикарную организацию конкурса и поездки. У нас в Украине никто больше такого не делает, это очень ценно", — рассказал Иван Павловский из Приазовского государственного технического университета (г. Мариуполь).

В районе Сибуя нельзя пройти мимо памятника самой известной собаке в мире, Хатико. Именно на станцию Сибуя каждый день приходил Хатико, ожидая своего хозяина. Памятник был установлен еще при жизни Хатико, и верный пес лично присутствовал на открытии памятника. Его демонтировали во время Второй мировой войны, восстановили в 1948 году. С тех пор он является символом верности, беззаветной любви и местом, где обычно назначают свидания влюбленные.

"Я познакомилась с японцами, они поделились своей жизнью, мы — своей, обменялись контактами. Надеюсь, в будущем мы будем общаться и делиться опытом. Япония — это другой мир. Первое впечатление — чистота и стерильность. В аэропорту мы проходили несколько ковров, которые служат для дезинфекции, многие надевают хирургические маски, чтобы защитить себя, других или просто для комфорта. Необычная красивая архитектура, много мощных зданий. Кажется, что это большие коробки, в которых множество людей работает днем и ночью. Говорят, что японцы всю жизнь посвящают работе. Мы в этом убедились, с утра потоки людей в костюмах и галстуках спешили на работу. Украинцы нечасто ездят в Японию, во-первых сложно получить визу, а во-вторых это — дорого. Я очень рада, что мне представилась возможность увидеть Токио", — делится впечатлениями Ольга Будова из Одесского национального политехнического университета.

Студенты погуляли по городскому парку Йойоги. Здесь собрано более 100 тысяч растений разных видов, привезенных из разных уголков Японии и других стран. Парк является популярным местом отдыха по выходным, особенно в жаркую погоду. Здесь японцы гуляют, слушают музыку, тренируются. Есть прокат велосипедов и велодорожки, и территория, где собак можно спускать с поводка. В парке Йойоги находится Храм Мэйдзи, крупнейший храм синтоизма. Чтобы войти в храм, нужно пройти через священные ворот — высотой 12 метров, сделаны из 1500-летних кипарисов и символически отделяют внешнюю жизнь от внутренней.

"Храм – очень красивое здание. Почти все загадывали желания — здесь есть такой ритуал. Нужно было бросить монетку, дважды хлопнуть в ладоши и попросить об исполнении. Посетители пишут свои желания на карточках и оставляют их в храме, чтобы желание исполнилось. Вначале, когда мы только приехали, у нас не было ощущения, что мы попали в настолько другую страну. Но когда мы оказались в Токио, все как будто навалилось: так много людей, зданий, магазинов. Здесь совершенно другая архитектура и другая культура. В таких поездках узнаешь много нового, а значит и сам можешь создать что-то новое", — говорит Анна Шевченко, из Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" (г. Харьков).

Украинские программисты побывали в Восточном саду Императорского дворцового комплекса. Дворец открывают лишь дважды в год, в остальное время посетители могут любоваться дворцовой архитектурой и наслаждаться изысканным парковым и ландшафтным дизайном.

"Здесь сочетается несочетаемое, город очень контрастный и привлекательный для туристов. Другая культура — это всегда интересно, тем более если она настолько отличается от нашей. Поездка очень полезная: я смотрю, сравниваю, что есть у нас, что могло бы быть в нашей стране, нашем городе, наблюдаю, как живут другие люди, знакомлюсь с другой культурой. Это расширяет кругозор, дает уверенность в том, что будущее рядом", — рассказывает Елена Балаболко, капитан команды из Донбасской государственной машиностроительной академии (г. Краматорск).

Ребята остались довольны поездкой и знакомством с другой культурой. Вот как оценивает работу Фонда Ярослав Бершадский из Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского "ХАИ": " Фонд Бориса Колесникова реально позволяет увидеть мир, увидеть новые технологии и развиваться в интересном направлении, показать свои навыки и улучшить их. Многие мои знакомые, когда узнали, что благодаря знаниям мы выиграли поездку в Японию, тоже начали заниматься программированием. Это очень мотивирует. Большое спасибо Фонду".