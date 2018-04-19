"Четыре года страдает": Украине дали совет, как избавиться от России

Для того, чтобы избежать вмешательства России во внутренние украинские дела нужно выработать надлежащее управление, компетентную и эффективную власть.

Как заявил ассоциированный научный сотрудник Королевского института международных отношений, эксперт по вопросам Украины и России Джеймс Шерр, к избранной власти должно быть доверие, передает его слова "Апостроф".

"Украине нужна компетентная, эффективная власть, к которой будет доверие и которая будет гарантировать гражданам их права, включая экономические, то есть право собственности, безопасность контрактов, а это в свою очередь требует эффективной и независимой судебной системы и самих государственных институтов, которые не были бы отображением политических интересов", - пояснил эксперт.

Он отметил, что если Украина этого добьется, то получит иностранные инвестиции, рост настоящего независимого среднего класса и реальных предпринимателей, рост экономики и прозрачность всех операций.

По его словам, в таком случае будет легко выявлять тех, чьи действия незаконны.

Джеймс Шерр ksf2018.openukraine.org

Шерр также сравнил Украину и Финляндию, в которой, по его мнению, "гибридная война" была бы невозможна.

"Все потому, что в этой стране все знают, кто к кому принадлежит. В Финляндии практически отсутствует коррупция, там российские субъекты не проникают в службы безопасности, банки, промышленность, политическую жизнь. Там никто не находится на высокооплачиваемых должностях в "Газпроме" или "Лукойле" за исключением официальных представителей, которые работают в местных офисах. Украине этого не хватает. И если вы хотите настоящей безопасности, то должны справиться с этим", - резюмировал эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", ранее журналист объяснил тактику Кремля. Он также уточнил, что не считает российскую тактику "гибридной войной".