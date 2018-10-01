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Как Украина встретит октябрь: появился уточненный прогноз погоды

5.1тЧитать материал на украинском

В Украине в понедельник, 1 октября, осадков не ожидается, лишь днем на крайнем юге местами небольшой дождь.

Как сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра на странице в Facebook, ветер будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Как Украина встретит октябрь: появился уточненный прогноз погоды

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, кроме крайнего юга, заморозки 0-5 °; днем 14-19°.

Новости
В Украину идут заморозки с дождями: появился прогноз погоды на начало октября

По прогнозам синоптиков, в южных и восточных областях местами 20-23°, на высокогорье Карпат 8-13° тепла.

Октябрь в Киеве начнется с сухой и солнечной погоды. Температура ночью 2-4° тепла, днем около 15°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября температура воздуха в Украине продолжит снижаться. По прогнозам синоптиков, большинство регионов страны также накроют дожди.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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