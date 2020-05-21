Как Украина празднует День вышиванки в карантин: лучшие фото дня

Общество 11:12, 21.05.2020 Обновлено: 13:24, 21.05.2020

В четверг, 21 мая, в Украине отмечается День вышиванки. Украинские политики и госдеятели делятся в соцсетях фотографиями в национальных уборах.

Так, фото в вышиванках выложили президент Украины Владимир Зеленский с женой, премьер-министр Денис Шмыгаль, мэр Киева Виталий Кличко, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, омбудсмен Людмила Денисова и другие (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Украине отмечается День вышиванки

Также с Днем вышиванки украинцев поздравили посольства США, Великобритании и Германии. А американка Анджели Роуз исполнила песню "Я люблю тільки тебе" Александра Пономарева.

Кроме того, на Почтовой площади в Киеве в вышиванки одели статуи Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь.

Mysh Mark
Mysh Mark
Mysh Mark
Mysh Mark
Владимир и Елена Зеленские
Facebook Владимира Зеленского
Денис Шмыгаль
Facebook Дениса Шмыгаля
Юлия Тимошенко
Facebook Юлии Тимошенко
Людмила Денисова
Facebook Людмилы Денисовой
Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко
Facebook Алексея Гончаренко
Нардепы Антон Поляков и Анна Скороход
Telegram Антона Полякова
Нардеп Андрей Холодов
Telegram "Правка Холодова"
Режиссер Олег Сенцов
Facebook Олега Сенцова
Сотрудники посольства США в Украине
Facebook посольства США в Украине
Экс-посол Великобритании в Украине Джудит Гоф
Twitter Джудит Гоф
Сотрудники посольства США в Германии
Twitter посольства США в Германии
Медики Александровской больницы в Киеве
Facebook главврача Александровской больницы Людмилы Антоненко
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Как сообщал OBOZREVATEL, ко Всемирному дню вышиванки президент и первая леди Украины отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышитые сорочки.

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Общество

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