Как Украина празднует День вышиванки в карантин: лучшие фото дня

В четверг, 21 мая, в Украине отмечается День вышиванки. Украинские политики и госдеятели делятся в соцсетях фотографиями в национальных уборах.

Так, фото в вышиванках выложили президент Украины Владимир Зеленский с женой, премьер-министр Денис Шмыгаль, мэр Киева Виталий Кличко, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, омбудсмен Людмила Денисова и другие (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Украине отмечается День вышиванки

Также с Днем вышиванки украинцев поздравили посольства США, Великобритании и Германии. А американка Анджели Роуз исполнила песню "Я люблю тільки тебе" Александра Пономарева.

Кроме того, на Почтовой площади в Киеве в вышиванки одели статуи Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь.

Mysh Mark

Mysh Mark

Mysh Mark

Mysh Mark

Владимир и Елена Зеленские Facebook Владимира Зеленского

Денис Шмыгаль Facebook Дениса Шмыгаля

Юлия Тимошенко Facebook Юлии Тимошенко

Людмила Денисова Facebook Людмилы Денисовой

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко Facebook Алексея Гончаренко

Нардепы Антон Поляков и Анна Скороход Telegram Антона Полякова

Нардеп Андрей Холодов Telegram "Правка Холодова"

Режиссер Олег Сенцов Facebook Олега Сенцова

Сотрудники посольства США в Украине Facebook посольства США в Украине

Экс-посол Великобритании в Украине Джудит Гоф Twitter Джудит Гоф

Сотрудники посольства США в Германии Twitter посольства США в Германии

Медики Александровской больницы в Киеве Facebook главврача Александровской больницы Людмилы Антоненко

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ко Всемирному дню вышиванки президент и первая леди Украины отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышитые сорочки.