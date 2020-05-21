Как Украина празднует День вышиванки в карантин: лучшие фото дня
В четверг, 21 мая, в Украине отмечается День вышиванки. Украинские политики и госдеятели делятся в соцсетях фотографиями в национальных уборах.
Так, фото в вышиванках выложили президент Украины Владимир Зеленский с женой, премьер-министр Денис Шмыгаль, мэр Киева Виталий Кличко, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, омбудсмен Людмила Денисова и другие (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Также с Днем вышиванки украинцев поздравили посольства США, Великобритании и Германии. А американка Анджели Роуз исполнила песню "Я люблю тільки тебе" Александра Пономарева.
Кроме того, на Почтовой площади в Киеве в вышиванки одели статуи Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь.
Как сообщал OBOZREVATEL, ко Всемирному дню вышиванки президент и первая леди Украины отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышитые сорочки.