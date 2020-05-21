Как Украина празднует День вышиванки в карантин: лучшие фото дня

В четверг, 21 мая, в Украине отмечается День вышиванки. В этот день украинские политики и госдеятели делятся в соцсетях фотографиями в национальных уборах.

Так, фото в вышиванках выложили президент Украины Владимир Зеленский с женой, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, омбудсмен Людмила Денисова и другие (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Украине отмечается День вышиванки

Также с Днем вышиванки украинцев поздравили посольства США и Великобритании. А американка Анджели Роуз исполнила песню "Я люблю тільки тебе" Александра Пономарева.

Кроме того, на Поштовой площади в Киеве в вышиванки одели статуи Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь.

Mysh Mark

Mysh Mark

Mysh Mark

Mysh Mark

До Дня вишиванки: Американка виконує пісню "Я люблю тільки тебе" О. Пономарьова. Вишиванку співачка Анджелі Роуз отримала в подарунок від свого боса - відомого у Філадельфії шеф-кухаря українського походження Тараса Жемелка, а цю пісню називає "однією зі своїх улюблених". pic.twitter.com/hjt8jcBvKW — Голоc Амepики (@chastime) May 21, 2020

З #ДеньВишиванки!

Посольство Великої Британії 🇬🇧🇺🇦, попри карантин, з радістю приєднується до цьогорічного свята.

Багато наших колег і колежанок із нетерпінням чекають на цей день, аби показати свою вишиту сорочку чи сукню.

Діліться своїми фото у вишиванках в коментарях! 👇 pic.twitter.com/dT4Emz7Pz1 — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) May 21, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ко Всемирному дню вышиванки президент и первая леди Украины отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышитые сорочки.

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