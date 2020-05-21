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21 мая • обновлено в 11:31
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Как Украина празднует День вышиванки в карантин: лучшие фото дня

1.8т
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В четверг, 21 мая, в Украине отмечается День вышиванки. В этот день украинские политики и госдеятели делятся в соцсетях фотографиями в национальных уборах.

Так, фото в вышиванках выложили президент Украины Владимир Зеленский с женой, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, омбудсмен Людмила Денисова и другие (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Украине отмечается День вышиванки

В Украине отмечается День вышиванки

Также с Днем вышиванки украинцев поздравили посольства США и Великобритании. А американка Анджели Роуз исполнила песню "Я люблю тільки тебе" Александра Пономарева.

Кроме того, на Поштовой площади в Киеве в вышиванки одели статуи Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь.

Как Украина празднует День вышиванки в карантин: лучшие фото дня

Mysh Mark

Как Украина празднует День вышиванки в карантин: лучшие фото дня

Mysh Mark

Как Украина празднует День вышиванки в карантин: лучшие фото дня

Mysh Mark

Как Украина празднует День вышиванки в карантин: лучшие фото дня

Mysh Mark

Как сообщал OBOZREVATEL, ко Всемирному дню вышиванки президент и первая леди Украины отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышитые сорочки.

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Персоны
Людмила Денисова Алексей Гончаренко Юлия Тимошенко Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
праздник
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