ВСУ решили оторваться от "совка" в сторону НАТО: в чем задумка

Вооруженные силы Украины отошли от советских принципов военного управления и приблизились к стандартам армий стран-членов НАТО.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в материале для ежегодного издания Сухопутных войск НАТО "LandPower", говорится на странице Командование ОС ВСУ в Facebook. Он отметил, что созданное Командование, что также является штатным органом военного управления стратегического уровня, будет отвечать за проведение совместных операций на территории Украины, а также миротворческих операций за ее пределами.

Наев подчеркнул, что главное назначение Командования – осуществлять управление группировками войск, а также межведомственными подразделениями как сил обороны, так и сил безопасности, переданных ему в подчинение, с целью гарантированного отпора агрессии на суше, в воздухе и на море.

"Считаю, что в данном нововведении заложен очень глубокий смысл, который отдаляет нас от советских принципов военного управления и приближает к стандартам армий стран-членов НАТО. И это является результатом тесного сотрудничества с иностранными партнерами и советниками, которые учат нас западному подходу, а также западному образу мышления по подготовке и проведению военных операций и ведения боевых действий", – пояснил командующий ОС ВСУ.

Он рассказал, что у украинских военных была возможность приобрести опыт новых принципов управления во время общения с польскими командирами и офицерами высшего уровня воздушной и морской компоненты, а также командирами и старшими офицерами J-структур.

"Известным фактом является то, что когда-то Республика Польша входила в организацию Варшавского договора и была сателлитом СССР. Но сегодня она является полноправным и модернизированным членом НАТО. Именно поэтому, ее опыт для нас на этапе становления является чрезвычайно важным и полезным, ведь именно в его основе заложен переход от устаревшего советского образа мышления к прогрессивному и современному – западному. И в этом смысле нас интересовали все без исключения тонкости", – сказал Наев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина 12 июня страна стала членом Программы расширенных возможностей НАТО рядом с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.