Как Украина будет открывать границы после карантина:в МИД дали объяснения

Украина постепенно и в координации с государствами-соседями будет восстанавливать пассажирское движение на своих границах, которые закрыли в связи с карантином из-за коронавируса.

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Об этом рассказал политдиректор МИД Петр Бешта на видеосеминаре Экспертного совета внешней политики "Украинская призма", сообщает "Европейская правда".

По его словам, в первую очередь в этом вопросе украинское правительство будет руководствоваться общим планом относительно смягчения ограничительных мероприятий на территории страны.

"Также во внимание следует принять аналогичные меры, которые принимают наши партнеры на наших границах. Это все должно быть скоординировано", – сказал Бешта.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за пандемии коронавируса Европейский Союз может закрыть свои границы до сентября 2020 года, что сделает невозможным международные путешествия для украинцев еще на несколько месяцев.